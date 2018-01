"El feminismo debería cuidar que su brazo fundamentalista no se lo coma", dijo en una entrevista publicada en Clarín Facundo Arana y se convirtió nuevamente en hashtag de verano (#Aranapolémico). En los últimos diez días el actor ha ido alternando entre felicitar por su embarazo a su ex pareja Isabel Macedo, establecer que la maternidad realiza a las mujeres como tales, desdecirse, “correrse del debate de tontos”, pedir disculpas, contar a modo de prueba de sus concepciones igualitarias en quién recae la tarea de lavado de platos en su casa (en el que “esté más cerca de la bacha”). Luego pasó por defender a Juan Darthés acusado de acoso por Calu Rivero, opinar sobre el aborto y decir quiénes son las voces autorizadas para hacerlo. Tras ello pidió perdón y se retractó de esas disculpas (“tengo 45 años, yo pienso lo que quiero”), para después asegurar que sus declaraciones no fueron desafortunadas sino “la edición que hicieron en Twitter”.

La última declaración completa del actor entrevistado por Clarín fue: “Para mí una vida está dentro de un terreno sacro, pero creo que hay que debatir sobre la legalización del aborto, porque hay que analizar cada caso. Para entender eso, no sigo a las que son feministas de pacotilla, sino a las de verdad, como Florencia Etcheves y fue ella la que retuiteó un video en el que Favaloro habla de la necesidad de la legalización del aborto. Y digo qué bueno cuando hablan los que saben. El feminismo debería cuidar que su brazo fundamentalista no se lo coma. En el medio de todas las barbaridades que dijo, Muriel está pidiendo hablar de la legalización del aborto. Entonces, hablemos. Qué importa que lo haya planteado del modo que lo hizo, si lo que está pidiendo está bien. Después la cosa cool de ‘te apoyo, acá es la fila para abrazarte’... Andá a c... Hablemos de las cosas serias, lo de fondo”.

Las respuestas no se hicieron esperar. “Feminista de verdad: está en contra de despenalizar el aborto, no cree en que las mujeres debieran hablar tanto, no cree tampoco que exista el acoso en general. Es violación solo si la mujer está muerta. Sí cree que está bien que las mujeres estudien y trabajen.”, ironizó desde Twitter Malena Pichot. “A todos los que tienen el coraje inmundo de salir a decir que hay un feminismo bueno y otro malo, un feminismo verdadero y otro que no, les pido que tengan los huevos y el cerebro de definir cada uno así demuestran qué saben y qué no.”, agregó.

Loading tweet ...

Al debate también se sumaron la economista Mercedes D’Alessandro (“En Clarín quisieron imitar el manifiesto de las francesas pero solo consiguieron a Cacho Castaña y Facundo Arana” (en referencia al comunicado de las actrices francesas que circuló esta semana con críticas movimiento MeToo surgido para alentar a las víctimas de acoso sexual a denunciar sus casos), y la guionista Flor Tundis (“Che, tengo una idea, ¿Porque en vez de entrevistar a Facundo Arana sobre feminismo y aborto no entrevistan a una Feminista y/o especialista en género? YA SÉ LOQUISIMO”)

Loading tweet ...