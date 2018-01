Diego Schwartzman y Leonardo Mayer lograron las primeras victorias argentinas en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, mientras que Federico Delbonis no pudo superar la ronda inicial.

El Peque debió disputar un interminable quinto set para vencer al serbio Dudan Lajovic por 2-6, 6-3, 5-7, 6-4 y 11-9, en un partido que se prolongó por 3 horas y 59 minutos, en el court 22 del Melbourne Park. El porteño, número 26 del ranking, partía como favorito y no jugó en su mejor nivel, pero logró sacar adelante el encuentro tras un quinto parcial que duró casi una hora y media.

"Sé que no jugué mi mejor tenis. No hicimos un buen partido ninguno de los dos, hubo muchos errores de ambas partes", analizó el tenista porteño, que enfrentará en la siguiente ronda al noruego Casper Ruud, quien en otro maratónico partido logró derrotar al francés Quentin Halys por 6-3, 3-6, 6-7 (5-7), 7-5 y 11-9, en un duelo entre dos jugadores provenientes de la clasificación que se prolongó por 4 horas y 16 minutos.

"Necesito mejorar muchas cosas para la segunda ronda, pero estoy contento con la victoria", señaló Schwartzman, quien agregó: "No es una excusa, pero había mucho viento en uno de los sectores de la cancha".

El otro triunfo argentino de la jornada lo aportó el Yacaré Mayer, quien se quedó con el cruce sudamericano ante el chileno Nicolás Jarry, en sets corridos (1 hora y 55 minutos): 6-2, 7-6 (1) y 6-3. Ahora, el correntino, número 52 del ranking ATP, deberá enfrentarse nada más ni nada menos que al español Rafael Nadal, número uno del mundo, que debutó aplastando al dominicano Víctor Estrella por un triple 6-1.

"Lo principal será qué el no tenga un buen día. Porque si tiene un buen día es difícil jugarle", puntualizó Mayer sobre su duelo frente al mallorquí.

La mala noticia llegó por el lado de Federico Delbonis, 67 del ranking, quien se despidió tras caer ante el luxemburgués Gilles Müller por 7-5, 6-4 y 6-3, en 2 horas y 29 minutos. "No tengo que volverme loco, recién arranca el año", aclaró Delbo después de sumar su tercera derrota consecutiva del 2018, tras caer en la primera ronda de Brisbane y la qualy de Sydney.

"El año es muy largo. Obviamente no es el arranque que yo esperaba, pero hay que asumirlo y ahora pensar en lo que viene, en la gira de polvo, una gira linda para nosotros", señaló Delbonis, que se tomará unos días para preparar su próximo certamen, que será el ATP de Buenos Aires, en febrero.

Mañana por la mañana, no antes de las 6.30, Juan Martín Del Potro, flamante número 10 del ranking de la ATP y preclasificado número 12 (ver aparte), debutará ante el estadounidense Frances Tiafoe. También saltarán a la cancha Guido Pella, ante el austríaco Dominic Thiem, no antes de las 6, y Horacio Zeballos, frente al italiano Fabio Fognini, no antes de las 4.30.