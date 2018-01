El Partido Obrero cuestionó la resolución de la Cámara Federal, que ayer resolvió rechazar la excarcelación solicitada por los abogados del militante César Arakaki, detenido por haber participado de la masiva movilización del 18 de diciembre contra la reforma previsional. “Señala como causal para rechazar su libertad que ‘aún no se ha definido su situación procesal’ cuando justamente ese argumento debiera llevar a su inmediata liberación”, describió el PO en un comunicado. “En otro tramo del escrito se cita como otro causal que ‘aún no se ha logrado dar con algunos de los imputados cuyos vínculos con el imputado, más allá de lo indicado por su defensa, aún no se encuentran establecidos pero tampoco descartados’. La Cámara actúa por prejuicio”, dado que el prófugo Sebastián Romero pertenece a otra agrupación política. Por último, la Cámara cita que los hechos que se le imputan a Arakaki son “graves, pero esa calificación no explica nada porque todavía debe probarse la culpabilidad, algo que puede ocurrir en la instancia del juicio y no antes.