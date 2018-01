La Policía británica informó que no considera “sospechosa” la muerte de la cantante irlandesa Dolores O’Riordan, la líder de The Cranberries, que fue hallada sin vida en un hotel de Londres el lunes. Un portavoz de Scotland Yard señaló que los agentes encontraron el cuerpo inerte de la artista, de 46 años, en su habitación de un hotel de la capital del Reino Unido, donde se encontraba para participar en una sesión de grabación. El portavoz policial indicó que la “muerte no se considera sospechosa” y que sus causas son aún “inexplicables”, por lo que el caso está en manos del forense, quien determinará las circunstancias exactas del repentino fallecimiento de la artista.