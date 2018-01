En diálogo con Pagina/12, Baradel confirmó que “anoche recibí un mail en el que me pedían que no hablara más, que iban por el sindicato y por mí, que manejan el poder de la Argentina, que manejan a jueces y medios. Me dijeron que iban a hacer lo que quisieran y que no saliéramos a confrontar, amenazándome a mí y a mi familia”.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, que el año pasado fue estigmatizado por el aparato mediático oficial, agregó que la nueva amenaza llega mientras no se esclarecieron las anteriores “y en un contexto de ataque y persecución del Gobierno contra los docentes y, en particular, contra las organizaciones gremiales y los dirigentes que levantan la voz para defender los derechos de los trabajadores."

El mail anónimo fue enviado un día después de que se conociera el decreto contra la paritaria nacional y la modificación de la representación sindical en la mesa de negociaciones y luego de la campaña de desafiliación en la Provincia, que promovió el ejecutivo encabezado por María Eugenia Vidal. “Es claro que hay un clima de ataque a quienes defendemos los derechos de los trabajadores y en ese marco recibo nuevas amenazas", agregó el dirigente gremial a este diario.

"Vamos a hacer la presentación judicial –agregó Baradel-. Ya enviamos el mail a delitos informáticos de la Policía Federal y vamos a presentar luego la denuncia en el juzgado correspondiente.”

Por su parte, CTERA emitió un comunicado bajo el título ¡Basta de amenazas y persecución a Roberto Baradel!, en el cual “repudia enérgicamente” la nueva amenaza contra el dirigente sindical, y advierte también acerca de la coincidencia que “este vergonzoso hostigamiento” se haya realizado un día después de que la CTERA haya repudiado el decreto que deroga la Paritaria Nacional Docente y de que Vidal impulsara una desafiliación masiva.