TEATRO

Tarascones

Zulma, Martita y Estela se reúnen como tantas tardes en casa de Raquel para compartir un té con masas, y de paso charlar y jugar a la canasta. Pero un crimen transformará el living de Raquel en la hoguera en donde habrán de ejecutar a la hechicera culpable. A esta comedia negra con trasfondo de policial dislocado –una producción original del Teatro Nacional Cervantes– se le suma una particularidad: la de estar hablada en verso, que en palabras de su autor, Gonzalo Demaría, surgió de “la necesidad de elevar a ese living y esas señoras a las categorías de la épica y el disparate”. Con dirección de Ciro Zorzoli y vestuario de Magda Banach. Actúan Paola Barrientos, Alejandra Flechner, Eugenia Guerty y Susana Pampin.

Jueves a lunes a las 20.30, en Teatro del Picadero, Enrique Santos Discepolo 1857. Entrada: $300 en adelante.

Odín Teatret

Fundado en Noruega, pero instalado en Dinamarca desde 1966, este colectivo teatral actualmente tiene 33 miembros que provienen de once paises, de cuatro continentes diferentes. Uno de ellos es la italiana Roberta Carreri, que protagoniza dos trabajos de demostración el próximo fin de semana en su visita a la Argentina. El viernes 26 es el turno de El camino de Nora, una improvisación que confronta con Casa de muñecas, de Ibsen. Y el sábado 27 le toca a la obra Huellas en la nieve, también de su autoría. Alternando el trabajo creativo con las explicaciones, Carreri presenta su proceso personal y explica las motivaciones detrás de cada una de sus elecciones.

Viernes 26 y sábado 27 a las 20, en Banfield Teatro Ensamble, Larrea 350 (Lomas de Zamora). Entrada: $250.

MÚSICA

Who Built the Moon?

Así como Liam acaba de sacar su mejor disco desde la separación de Oasis –y un poco antes también–, lo mismo se puede decir de Noel Gallagher, que con sus High Flying Birds ha logrado volver a volar bien alto. Para su flamante tercer disco, el hermanito mayor ha decidido soltar un poco la soga, y sumarle a su habilidad para componer canciones todo el color y la lisergia de la que es capaz David Holmes, su productor. No es que Noel no pueda hacerlo por sí solo, pero con Holmes a su lado regresa ese retrofuturismo sonoro propio de los ‘90 mirando hacia los ‘60 que supo ser marca de fábrica. El resultado son canciones como “Holy Mountain” (con Paul Weller en órgano), “Black & White Sunshine” o “If Love is the Law”, en la que aparece Johnny Marr en guitarra y armónica. O sino un tema como “The Man Who Built The Moon”, que pide a gritos una película de James Bond.

French Touch

El quinto disco de Carla Bruni es en realidad un trabajo de David Foster, el multipremiado productor canadiense, que –cuando estaba al frente del sello Verve– luego de verla en vivo en Los Angeles le propuso producirle un álbum. El resultado de ese entusiasmo es un atípico disco de covers, en el que Bruni recorre los temas que fueron parte de su educación musical, desarmándolos y volviéndolos a armar. Y así es como por momentos la pifia (como con “Perfect Day”), en otros logra su cometido (“Miss You” o “Enjoy The Silence”), y también es capaz de momentos inclasificables como su versión de “Highway to Hell”. Sí, el tema de AC/DC. ¡Escuchar para creer!

ONLINE

Super Dark Times

Estrenada en el Festival de Rotterdam hace un año, esta producción indie del director debutante Kevin Phillips acaba de aterrizar en la plataforma Netflix. Parte coming-of-age, parte teen movie, parte drama de suspenso psicológico, termina definiéndose como un relato de terror sin presencias sobrenaturales ni loquitos de la motosierra. Ubicado en un típico barrio suburbano estadounidense a comienzos de los años 90 (ahí están los inevitables discman como testigos), el relato parte de un sangriento accidente y del pacto de un grupo de chicos. Claro que las cosas no saldrán según lo esperado y la promesa de más sangre no tardará en tocar la puerta. Lo más interesante de la película, sin embargo, es la forma en la cual entrelaza los deseos y miedos adolescentes con la aparición de lo ominoso, aquello que no se nombra, pero cuyos contornos son casi palpables. Destaca en el reparto Charlie Tahan, uno de los jóvenes de la serie Ozark.

Pegar la vuelta

El sitio DocuDAC, creado y gestionado por Directores Argentinos Cinematográficos, continuará durante 2018 con una saludable oferta de documentales nacionales, ofrecidos de manera gratuita en dac.org.ar/docudac. Hasta fines de este mes podrá verse este largometraje dirigido por Nacho Garassino y centrado en María Luz Carballo, una joven de Villa Devoto que un día decidió irse a Chicago para perseguir sus sueños bluseros. Dos décadas más tarde, transformada en referente de la escena musical de esa ciudad, la cantante -sobrina de Celeste Carballo- regresa a su país y a su barrio natal para encontrarse con un sitio diferente al que alguna vez dejó.

CINE

Carlos Schlieper en el Malba

Acompañando el lanzamiento del libro Amar como en el cine, de las periodistas María Fernanda Mugica y Natalia Trzenko, el Malba ha programado un ciclo titulado “Comedias románticas de ayer y de hoy”. El jueves 25, a partir de las 18, tendrá lugar un programa cuádruple dedicado a uno de los grandes realizadores del cine argentino, Carlos Schlieper, quien dedicó una parte esencial de su filmografía a la comedia de enredos con aires románticos. Se verán en continuado cuatro largometrajes estrenados en 1950 y 1951: Cuando besa mi marido, excursión al terreno de la guerra de los sexos a partir del descubrimiento de una posible infidelidad, Arroz con leche, con el protagónico de Ángel Magaña, Cosas de mujer, que toca el entonces polémico tema de la mujer que “descuida” el hogar por sus esfuerzos laborales y, finalmente, una de sus películas más famosas, Esposa último modelo, con una Mirtha Legrand intentando pasar por hacendosa ama de casa.

La obra secreta

Primer largometraje de la videoartista y curadora Graciela Taquini, esta cruza entre documental, video experimental y visita guiada recorre las habitaciones, pasillos, descansos y rampas de la Casa Curuchet, la única obra de Le Corbusier en el continente americano, que pasó de ser residencia familiar y consultorio a pequeño museo de la ciudad de La Plata. Daniel Hendler interpreta a Elio Montes, devoto del arquitecto suizo y guía turística del lugar. No es casual que los productores sean Mariano Cohn y Gastón Duprat: La obra secreta puede funcionar como una coda o suplemento de El hombre de al lado, rodada íntegramente en la famosa construcción platense.

TV

The Story of Us

Luego de recorrer las distintas aproximaciones al concepto de divinidad en The Story of God, Morgan Freeman reincide con esta nueva producción de National Geographic, en la cual viaja por el mundo visitando y conversando con entrevistados que, de una u otra manera, le dan forma a este mundo que habitamos. Con consignas eternas y universales como paz, guerra, amor, fe, poder y libertad, Freeman les da la mano a personalidades como Bill Clinton, Evo Morales, Paul Kagame y Rigoberta Menchú, pero también a figuras menos reconocidas –aunque no menos relevantes– como la activista Megan Phelps-Roper o Albert Woodfox, un recluso que recuperó su libertad luego de 43 años bajo el estricto confinamiento solitario. Según Freeman, productor de la serie de seis episodios, el programa “tiene el objetivo de revelar la humanidad en común en las personas”.

Lunes a las 22, por National Geographic Channel.

Dream is Destiny

La señal Sundace Channel ofrecerá un potente combinado de algunas de las películas más relevantes que han pasado recientemente por el famoso festival creado por Robert Redford. Esta noche, en horario central, le llegará el turno a este documental centrado en la obra del gran realizador estadounidense Richard Linklater, director de películas esenciales de las últimas dos décadas (Antes del amanecer, Despertando a la vida, Boyhood) y del que pronto se estrenará El reencuentro.Forman parte del pelotón de entrevistados Patricia Arquette, Jack Black, Julie Delpy, Jonathan Demme e Ethan Hawke.

Hoy a las 22, por Sundance Channel.