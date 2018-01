"Llegamos muy bien al debut"

Central retomará mañana su actividad oficial en Superliga con "dos bajas sensibles", ante las ausencias de Néstor Camacho y Washington Camacho para visitar a Independiente. Así lo confirmó ayer el entrenador de Central, Leo Fernández. "Pero realmente llegamos muy bien, vamos hacer una buena presentación", aclaró el técnico canaya. Fernández reconoció también el interés por sumar al defensor colombiano Oscar Cabezas -llega hoy a la ciudad- y resaltó que nunca estimó la posibilidad de marginar a Fernando Tobio por el escándalo que protagonizó el jueves por la noche en un bar de la ciudad.

Para Central, la pretemporada estival llegó a su fin. Mañana a las 21 el canaya visitará a Independiente por el postergado de la 11º fecha y el equipo no llega en su mejor condición. Porque Ortigoza y Camacho se lesionaron la pasada semana y deberán ser reemplazados por Leonardo Gil y Alfonso Parot, respectivamente. "Ortigoza y Camacho son bajas sensibles para nuestro funcionamiento, son jugadores importantes. Pero estamos muy conformes con el plantel y tanto Leo (Gil) como Parot realmente demostraron que están bien preparados y creo que van a hacer un buen partido", analizó Fernández. Ortigoza tiene una lesión muscular y Camacho una en el hombre derecho. Ambos serán evaluados el viernes pensando en el partido del lunes que viene ante Gimnasia y Esgrima en La Plata.

"Realmente el equipo llega muy bien a pesar de haber acortado una semana de pretemporada. Llegamos muy bien, desde el funcionamiento el equipo va a hacer una buena presentación. Es una linda medida Independiente, será un partido de muchos ataques en las dos áreas porque es lo que proponen, ataque por ataque, va a ser entretenido", pronosticó Fernández. Y agregó: "La idea va a ser sumarle un poco de juego colectivo al equipo, seguir con la misma intensidad y agresividad, y a partir de ahí generar jugadas de tres cuartos hacia adelante". Mañana el equipo de Fernández parará con Ledesma; Ferrari, Tobio, Martínez, Parot; Carrizo, Gil, Maxi González, Fernández; Ruben y Zampedri.

Más allá del debut del año mañana ante Independiente, Fernández explicó la contratación a préstamos del defensor colombiano Oscar Cabezas, de 21 años, proveniente de Patriotas de Boyacá, Colombia. "Tenemos referencias muy buenas de Cabezas de distintos lugares, lo hemos visto mucho en videos. Es un defensor muy rápido y potente. Le va a venir muy bien a él venir a Central y a nosotros nos va a servir también. Será una buena alternativa para nosotros, va a venir a pelear un lugar con los otros centrales que tenemos y el que esté mejor va a jugar. No hay ningún tipo de condicionamientos. El jugador que viene, se suma al plantel, pelea un lugar y el que está mejor va adentro"

Por último, Fernández descartó cualquier sanción deportiva a Tobio por pegarle a una mujer en un bar de Pichincha la pasada semana: "Nunca dudé de la titularidad de Tobio en el equipo, no tiene que ver nada una cosa con la otra. Más allá de cualquier error, son cosas privadas que lo tiene que resolver. Hemos hablado con él porque está la imagen del club de por medio. Se sintió muy arrepentido por el tema, no es nada agradable pero futbolísticamente a mí me da lo que necesito así que va a ser siempre tenido en cuenta".