La resistencia de los anestesistas del Hospital Zonal de Trelew para atender a una mujer, de 24 años, que había solicitado que le realizaran un aborto no punible y cuya vida corre riesgo, finalmente fue zanjada, según confirmó una fuente del Ministerio de Salud de Chubut a Página/12. "El aborto se resolverá, a más tardar, este fin de semana", sostuvo la fuente. Poco antes, el director del Hospital, Jorge Vecchio, había asegurado que garantizará esa práctica en el centro de salud. La confirmación oficial surgió un día después de que este diario difundiera la denuncia de la especialista en tocoginecología de dicho hospital, Stella Maris Manzano, quien había revelado que los anestesistas se negaban a tratar a la joven, quien cursa un embarazo de ocho semanas, y cuya vida corre riesgo en caso de que la gestación siga adelante.

La joven, que había sido dada de alta y regresado a su casa por falta de atención, volverá al centro médico. "Mañana llevo a mi paciente de nuevo al hospital", dijo a Página/12 Manzano. La médica aún no puede creer cómo se negaban a realizar un aborto no punible. Pero se mostró conforme con que, en menos de 72 horas, los responsables volvieran sobre sus pasos y confirmaran la práctica regida por el Código penal (artículo 86, inciso 1°). "En el medio no sólo estaba la vida de esta joven sino la de todas nosotras. Toda mujer corre peligro en caso de continuar un embarazo que no desea", explicó Manzano.

La denuncia pública de la ginecóloga tuvo lugar a principios de esta semana, luego que se canceló la operación para interrumpir el embarazo de su paciente, quien debía realizar esa práctica porque su vida corre peligro. En ese momento, a horas de la operación, el equipo de anestesia objetó la intervención y la joven se vio obligada a volver a su casa, después de estar en ayunas y esperar varias horas hasta que tomaran la decisión negativa y pese a la urgencia del caso.

El director del Hospital indicó a este diario que aún desconoce por qué el servicio de Anestesia se negó a participar de la intervención programada. "Mañana (por hoy) voy a tener una reunión con los médicos para conocer sus razones", explicó. Manzano, por su parte, aclaró que "todos los protocolos necesarios para realizar una intervención estaban en orden y firmados por las autoridades competentes. Por ejemplo, el cardiólogo había confirmado el pre quirúrgico, estaban también la ecografía y el electrocardiograma que habíamos realizado". La ginecóloga no tiene dudas. El rechazo fue "por razones morales, aunque yo diría inmorales. (El equipo de anestesistas) Ni siquiera se presentó al hospital, por lo que ni chequeó el protocolo. La negación la hizo por teléfono", agregó.

Por su parte, la incertidumbre que generó la resistencia de los anestesistas chubutenses a participar de un aborto no punible repercutió incluso en el Ministerio de Salud provincial, que conduce Ignacio Hernández. Luego de una reunión con autoridades del Hospital Zonal (a la que no asistió ningún integrante del equipo de Anestesia del hospital), una fuente del Ministerio aseguró que el aborto de la paciente "se resolverá en las próximas horas" y puso como fecha límite este fin de semana. A su vez, comentó que esta negación "fue una irregularidad", al indicar que en el centro de salud "siempre se garantizaron estas prácticas no punibles".

"Tal como lo venimos haciendo, hasta la semana 18 (de gestación) están confirmadas estas prácticas no punibles. Luego hay que analizar historia por historia", relató Vecchio y aseguró que en el Hospital Zonal van a tratar de agilizar los pasos para aquellas que estén cerca de esa semana de embarazo. "El procedimiento tiene que ser de inmediato y en menos de 24 o 48 horas debería existir una respuesta para estas mujeres".

El director también confirmó que en el Hospital Zonal hay "objetores de aborto en distintas áreas", aunque no especificó cuáles eran. Manzano, quien en una entrevista a Página/12 en 2014 se había manifestado "orgullosa" de intervenir en abortos y resaltó que Chubut era la única provincia que había reglamentado la realización de las prácticas no punibles, asegura que hay un "pacto de caballeros" en el centro salud chubutense. "Hay demasiada testosterona", dijo y agregó que "los profesionales de la salud no podemos vulnerar los derechos de terceras personas, porque es inconstitucional y porque pone en peligro la vida de esas personas; ¿en qué mundo vivimos, o es que las mujeres no somos seres humanos?". Yo le pediría a ningún hombre que sea un héroe, que se arroje al mar para salvar a un niño que se ahoga, pero no pongan a la mujer en el rol de heroína obligándola a exponer su vida por una decisión que es inconcebible".

Informe: Jeremías Batagelj