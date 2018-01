Sin previo aviso, un operativo de la Policía de la Ciudad y personal de Espacio Público porteño llegó con un camión a desalojar la carpa que desde 2008 sostenían en Plaza de Mayo los exconscriptos movilizados para la Guerra de Malvinas, en reclamo ser reconocidos como veteranos para acceder a la pensión y beneficios que el Estado ofrece a cerca de 20 mil excombatientes de aquella cruzada impulsada por la última dictadura cívico militar. La orden dada desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño busca continuar con las obras de remodelación de la plaza.

"Vinieron de patoteros a levantar el acampe, a levantar una lucha. ¿Este es el diálogo que tenemos que esperar de este Gobierno?", lamentó Luis Giannini, uno de los casi 400 integrantes de la Asociación Civil Campamento TOAS Plaza de Mayo que sostiene el acampe, respecto del operativo de la Policía de la Ciudad, que comenzó poco después de las 19. Eduardo Macchiavelli, ministro de Espacio Público porteño, aseguró que "no se necesita una orden desalojo" para quitar la carpa de los exconscriptos, en diálogo con el canal TN.

El campamento TOAS —siglas que significa Teatro de Operaciones del Atlántico Sur— fue instalado el 25 de febrero de 2008 para iniciar un reclamo conjunto luego de 20 años de presentaciones judiciales individuales para torcer el decreto 509 de 1988, que dejó a este grupo de exconscriptos movilizados fuera de la categoría de excombatientes por no haber pisado el suelo de Malvinas. "Hace diez años que estamos acá en la Plaza, desde cuando el presidente era jefe de Gobierno de la Ciudad", recordó Giannini y luego apuntó: "Venir así enfrentarnos con la policía y llevarse todo es otra vez cagarse en los veteranos de guerra, otra vez cagarnos la vida. Siempre estuvimos dispuestos al diálogo, esto es una vergüenza".

El integrante de la asociación civil que sostenía el acampe de 350 metros cuadrados sobre la Plaza de Mayo subrayó que desde 2008 esperan respuesta de Presidencia frente a un fallo judicial a favor de su reclamo de cobrar la pensión de excombatientes, al considerar que fueron parte del escenario bélico al ser movilizados por la dictadura militar a las bases militares de Trelew, Comodoro Rivadavia, San Julián, Río Gallegos y Río Grande.

"Está en manos del presidente, pero no recibimos ni siquiera un 'no' como respuesta. Saben que no nos pueden dar un 'no' porque están las pruebas de las FFAA que avalan todo lo que decimos", sentenció Giannini, quien adelantó que continuarán con el reclamo: "No tendremos el acampe, pero marcharemos a la Casa de Gobierno".

El Gobierno nacional no sólo continúa sin reconocer el reclamo de los exconscriptos sino que también afectó con la reforma previsional sancionada a fines de 2017 a los 17 mil excombatientes que reciben la pensión, equivalente a tres jubilaciones mínimas. Según el amparo presentado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), los veteranos de Malvinas fueron fuertemente perjudicados por el cambio de la fórmula de actualización del haber. El Cecim denunció que con la nueva ley el aumento en las pensiones será solo del 5,7 por ciento a diferencia del 14,5 por ciento que arrojaba el cálculo anterior, que significa una reducción de 1.989 pesos para el pago de marzo.