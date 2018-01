El ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, respondió este martes al gobernador Miguel Lifschitz: "Esto no tiene nada de marketing". En una entrevista con el programa De 12 a 14, Ibarra aseguró que "esto no tiene nada de marketing, si no de poner en agenda un tema y tomar la iniciativa como lo hizo el presidente. No soluciona el problema del déficit pero es algo que la gente reclama. Todo lo que se puede hacer en materia de transparencia debe hacerse". En cuanto a los dichos del gobernador sobre cierto sobredimensionamiento estatal que debe revisarse, Ibarra asintió. "Me quedo con lo que dijo el gobernador, y coincido en hoy la sociedad nos demanda eso", añadió el ministro.