El último disco es el que cuenta. El 2/2, el noruego Erlend Øye –Kings of Convenience– pelará Estate en Córdoba (Quality). El 3/2, las francubanas Ibeyi sacudirán Ash (Niceto Club, repiten el 4/2), los egipcios Aly & Fila iluminarán Beyond the Lights (Mandarine Tent) y los metalemanes Rage abrirán Seasons of the Black (Uniclub). El 4/2, Lost Chikitos bancarán Disco de la primavera (Palermo Club) y el boricua Residente agitará su homónimo Residente en Villa María, Córdoba (Anfiteatro Municipal). Y el 6/2, los metalsuecos Pain of Salvation alumbrarán In the Passing Light of Day (The Roxy-La Viola Bar).