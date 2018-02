Iniciado el tramo final del juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA, desde la agrupación Memoria Activa denunciaron que los abogados querellantes que representan al Estado cambiaron a último momento el alegato final para presentar uno diferente al que había sido consensuado por el equipo de abogados. El año pasado la abogada querellante Mariana Stilman dijo que el Gobierno le había pedido que deje de tener un rol activo en la búsqueda por la verdad y la justicia y que por eso renunció. “¿Por qué el Gobierno está tan comprometido con la impunidad?”, cuestionaron desde la agrupación qué representa a parte de los familiares de las víctimas.

El juicio por encubrimiento tiene entre los acusados al ex presidente Carlos Menem, el ex juez federal Juan José Galeano, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja y el ex policía Jorge Fino Palacios, además de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, entre otros.

Desde Memoria Activa denunciaron que ayer el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, en representación del ministro Germán Garavano, le ordenó al titular de la Unidad fiscal AMIA “revocar el poder” del abogado Enrique Ventos, quien esta mañana iba a presentar el alegato consensuado por la querella en consonancia con el pedido de la fiscalía.

En diciembre, tras nueve jornadas de alegatos, la Fiscalía pidió 4 años de cárcel para Menem; 13 para Galeano; 6 para el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, 6 años de cárcel y tres para su segundo, Juan Carlos Anchezar. Para los ex fiscales Mullen y Barbaccia, pidió penas de 8 años de encierro. Y para el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, un año de prisión en suspenso.

Pero en lugar de Ventos, para presentar hoy el alegato del Estado fue elegido el abogado José Console, que también trabaja como secretario del Tribunal de Disciplina de Boca, el club que condujo antes de saltar a la política el presidente Mauricio Macri y que ahora está en manos de su operador judicial, Daniel Angelici. Según la denuncia de los familiares, Console presentó otro alegato, uno en línea con el pedido del Gobierno y no el consensuado con el equipo de la querella, en el que no pidió penas para los ex fiscales acusados por encubrimiento.

“¿Nos sorprende? No. Hace rato que denunciamos tanto los vínculos del Gobierno con alguno de los imputados, como el de Garavano con Barbaccia y el de Avruj con Beraja, y vimos pasar por la sala de audiencias a asesores del ministro de Justicia que se abrazan con los ex fiscales Mullen y Barbaccia”, afirmaron desde Memoria Activa sobre los funcionarios judiciales también imputados en la causa.

Desde la agrupación recordaron que fueron los abogados que puso el mismo Gobierno, en 2016, quienes renunciaron porque “la bajada de línea” del ministro Garavano los “alejaba de la verdad y la justicia”. La denuncia de los familiares fue corroborada por la abogada Stilman, que desde su cuenta de Twitter aclaró que el alegato presentado por Console no coincide con lo acordado por el equipo de la querella.

“Hace rato que nos quedó claro que los intereses del Gobierno nada tienen que ver con la verdad y la justicia. Y, como denuncia aquí Stilman, el alegato que Garavano quiere que presenten no es el acordado por la mayoría de los abogados de la querella. Con todo esto no podemos dejar de preguntaron por qué el Gobierno está tan comprometido con la impunidad. ¿Qué tanto esconderán Mullen y Barbaccia sobre AMIA que el gobierno de Macri no quiere que se sepa?”, cuestionaron los familiares.