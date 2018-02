En la conferencia previa al clásico ante San Lorenzo, Guillermo Barros Schelotto sostuvo ayer que no es una condición excluyente “repetir los once” jugadores titulares semana a semana para tener un mejor rendimiento, ya que la única vez que lo hizo en el torneo pasado “el equipo perdió”, en referencia a la derrota por 3-1 del 14 de mayo pasado frente a River. “Del 1º de abril al 13 de mayo jugaremos domingo y miércoles. Todas las semanas salvo una. Entonces habrá cansancio y por ende rotación”, agregó el DT en relación a la seguidilla de partidos que tendrá Boca entre la Superliga y la Copa Libertadores en el primer semestre del 2018.

Barros Schelotto, no obstante, aún no confirmó el equipo para enfrentar mañana a San Lorenzo, aunque dejó entrever que Carlos Tevez jugará de 9, para de esa manera mantener entre los once al uruguayo Nahitan Nández y posibilitar el regreso de Pablo Pérez, ya recuperado de la distensión en el sóleo izquierdo que no le permitió jugar el sábado con Colón.

“El 9 puede ser (Ramón) Abila o (Gustavo) Bou y circunstancialmente Tevez, ya que es una posición que no desconoce. De hecho cuando jugábamos (Marcelo) Delgado y yo por afuera, el 9 era él”, recordó en alusión al Boca de 2002, que dirigía el uruguayo Oscar Tabárez, y al del 2003, conducido por Carlos Bianchi.

Si bien Guillermo dijo que recién hoy, tras el último táctico, confirmará el equipo, Boca visitaría a San Lorenzo con Rossi: Jara, Goltz, Magallán, Fabra; Nández, Barrios, P. Pérez; Pavón, Tevez y Cardona. De esta manera, Barros Schelotto dejaría el 4-3-2-1 que utilizó el último fin de semana (triunfo sobre Colón 2-0 en La Bombonera) y volvería a su clásico 4-3-3.

El entrenador además confirmó que el zaguero central paraguayo Gustavo Gómez (hoy en Milan de Italia) no jugará en Boca. “Hay un valor de mercado que podés estar de acuerdo o no pero es ese. Gómez es un jugador de jerarquía que hubiese elevado el nivel de la defensa. Pero hablé con (el presidente, Daniel) Angelici y el pase está caído definitivamente”, puntualizó. Y a partir de eso, Barros Schelotto profundizó un poco más en las alternativas que tiene en la defensa: “Habíamos hablado de Gómez en este mercado pero estamos bien con (Santiago) Vergini y (Agustín) Heredia. Vergini tiene experiencia y jugó mucho y bien cuando salimos campeones. Heredia es joven y puede darle mucho a Boca. Hace 15 o 20 años atrás le tocó a (Nicolás) Burdisso y se afianzó”, apuntó.

“Tenemos los jugadores que queremos y necesitamos” enfatizó en relación a llegadas de los defensores Julio Buffarini y Emanuel Mas y las salidas de Juan Insaurralde (Colo Colo), Gino Peruzzi (Nacional de Montevideo), Nahuel Molina (Defensa y Justicia) y Fernando Evangelista (Newell’s).

“A mi me parece que cualquiera de los llegaron pueden ser titulares. Pero es muy difícil determinar un cambio en un equipo que hace un año y medio que está puntero”, valoró. Y con respecto al partido ante San Lorenzo, se ilusionó: “Será un partido de ida y vuelta, ojalá se dé un partido abierto”.