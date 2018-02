1 Central: Ledesma (5); Ferrari (5), Tobio (5), Cabezas (3), Fernández (4); Lioi (5), Maxi González (4), Gil (5), Carrizo (5); Lovera (4), Zampedri (5). DT: Leonardo Fernández.

0 Unión: Nereo Fernández (5); Martínez (4), Gómez Andrade (4), Bottinelli (5), Bruno Pittón (5); Zabala (5), Acevedo (5), Mauro Pittón (5), Fragapane (5); Gamba (‑), Soldano (5). DT: Leonardo Madelón.

Gol: PT: 8m Tobio (C).

Cambios: PT: 24m Gómez (5) por Gamba (U). ST: Desde el inicio Pereyra por Lovera (C), 18m Núñez por Bruno Pittón (U), 33m Lebus por Mauro Pittón (U), 42m López Pissano por Lioi (C) y 45m Parot por Carrizo (C).

Árbitro: Facundo Tello.

Cancha: Central.

Expulsado: PT: 45m Maxi González (C).

En su partido más flojo del año, Central llegó al primer triunfo. La explicación es un tiro de esquina que ganó Fernando Tobio por arriba para marcar el único tanto del partido. No hay más que eso para rescatar en los dirigidos por Leo Fernández. El mérito de los canayas quizá fue no verse superado por un rival que llegaba en gran momento. Sumó tres puntos que tienen más utilidad para el entrenador que para el equipo, mientras se esperan por la vuelta de las figuras lesionadas, principalmente Mauricio Martínez, luego de ver las torpezas del colombiano Oscar Cabezas para imponer marca.

Lo que ofrecieron Central y Unión fue solo decepción. El partido fue mal jugado por ambos, sin ataques profundos y con pelotas que se perdían rápido. Un calor agobiante sin dudas afectó la lucidez y las piernas de los jugadores.

Más inesperada fue la actuación de Unión, que generó muy poco en el área de Ledesma por la imprecisión que dominó el juego. Pero Central, sin generar una jugada de gol en el juego, encontró ventaja en un tiro de esquina. Tobio fue a buscar la pelota al primer palo y cabeceó al segundo, a la carrera, para dejar parado a Nereo Fernández.

El gol no cambio el partido. Las infracciones se imponían de un lado y de otro. En ese contexto, Cabezas no mostró condiciones para jugar en Central. El colombiano es tan fuerte como torpe, cometió infracciones violentas y bien pudo ser expulsado por su juego brusco.

Sebastián Granata Cabezas debutó en la defensa canaya pero tuvo un flojo desempeño en la última línea.

Central no hizo nada bueno en el primer tiempo. Algunas corridas de Carrizo, irrelevantes, fue todo. Unión, en cambio, se esforzó por buscar su juego en velocidad y llegó al área con un remate cruzado y desviado de Soldado. Leo Fernández estaba preocupado por el rendimiento de su equipo más allá de la victoria y la angustia se duplicó cuando Maxi González vio la roja por doble amarilla. El tatengue, en cambio, debió prescindir de Gamba por lesión.

Para el segundo tiempo ambos equipos tenían todo para mejorar. Pero fue poco lo que cambió. Unión intentó ser más prolijo con la pelota y Central se mantuvo desinteresado por el juego, conforme con la ventaja.

El tatengue dominó la pelota pero no llevó peligro. El canaya resignó el ataque con la salida de Lovera para el ingreso de Pereyra. Pero a pesar del intenso calor, el auriazul no se vio superado en el aspecto físico a pesar de jugar con un hombre menos 45 minutos.

El único tiro el arco de Central fue de Carrizo, desde afuera del área, y Nereo Fernández desvió por arriba del travesaño. El partido tuvo tensión porque la visita no dejó nunca de buscar, a pesar de su falta de profundidad, el gol del empate. Y así, luchando cada pelota hasta el minuto 50, Central llegó al triunfo.