Con nuevos testigos y escuchas sobre una seguidilla de homicidios, retoma mañana el juicio a la banda de Los Monos. Mayo de 2013 fue un baño de sangre en la ciudad, y si bien la investigación al clan comenzó con el crimen de Martín "Fantasma" Paz ‑en 2012‑, fue el asesinato de su líder, Claudio "Pájaro" Cantero, sumado a cuatro crímenes "en venganza", lo que desató la treintena de allanamientos que terminó con detenciones y secuestro de elementos de interés para la causa. Un quinto homicidio ‑previo a la saga‑ tuvo como víctima a una adolescente que estaba dentro de su casa cuando el frente fue baleado. En ese hecho, Ramón "Monchi" Machuca es el principal y único acusado de "haber dado la orden" para disparar contra la vivienda donde funcionaba un kiosco de droga que ‑según la acusación‑ consideraban "competencia". Antes, una docena de testimonios darán cierre a la imputación por asociación ilícita, que mantendrá a los 25 imputados sentados en el banquillo.

El juicio a la banda, que tiene a nueve personas detenidas y otros en libertad, comenzó el 21 de noviembre pasado. En la primera etapa, los imputados fueron juzgados por el delito de asociación ilícita. Entre los testigos más importantes, pasaron por la sala el padre de Martín, Luis Paz, quien acusó a la familia de tener que ver con la muerte de su hijo ‑que no tiene acusados‑ y de ser "culpables de la mitad de los crímenes de Rosario", fue insultado por la madre de los hijos del Pájaro, Lorena Verdún. También un testigo de identidad reservada acusó a un ex policía de la División Judiciales de coaccionar una declaración suya ‑para acusar a la banda‑ en el despacho del juez Juan Carlos Vienna. "Ya estaba armada y yo la firmé porque me iban a ayudar con mi causa. Fueron falsas promesas", dijo. Otras declaraciones destacadas fueron las de agentes de la disuelta División Judiciales: Ariel Lotito admitió conocer a Ariel "Guille" Cantero y "Monchi", desde antes de investigar la causa. "A Guille le instalé el aire acondicionado en el 2009; y años después los conocí a los dos en el cumpleaños de 15 de una hermana de ellos, donde yo era portero". En otra jornada, el policía acusado Sergio Blanche relató que Cristian Romero, ex jefe de la División Judiciales, le dijo: "Hacelo bajar a Mariano (Ruiz, otro de los imputados), sabemos que tiene 400 mil pesos. Somos 4, lo dividimos y le sacamos las escuchas; pero me negué". En los últimos días de diciembre, Machuca mencionó al empresario acribillado el 29 de diciembre de 2013, Luis Medina, junto a su pareja: habló de zona liberada y sembró sospechas sobre la División Judiciales. El periodista Rolando Graña también fue testigo para declarar sobre la foto en la que se ve al juez Vienna sentado muy cerca de Luis Paz, en un estadio de boxeo, en Las Vegas. Por estos días se espera también al periodista Horacio Verbitsky.

Así, el primer mes de debate fue intenso: mientras la Fiscalía buscó validar cada una de las pruebas reunidas en cuatro años; la defensa buscó restar importancia a esos elementos, a partir de las dudas planteadas sobre el accionar del juez Vienna y los agentes de Judiciales que llevaron adelante la investigación.

La defensa busca invalidar la acusación a partir de las dudas sobre el desempeño del juez Vienna y la División Judiciales.

A partir de mañana, se dará cierre a la etapa de acusación por la asociación ilícita, con una docena de testimonios que quedaron como remanente de diciembre. En tanto, el miércoles, se espera que Monchi sea el único sentado en el banquillo de acusado, ya que ese día comenzará a tratarse el homicidio de Lourdes Cantero, la chica de 14 años baleada en el interior de su casa, el 15 de mayo de 2013.

"Dale a mansalva", es la frase que se conoció de las escuchas al teléfono del imputado cuando le pedía a un miembro de la banda, identificado como Gabi, que disparara contra la vivienda del barrio de la Carne donde descubrió que funcionaba un kiosco de drogas: una competencia para su negocio. Adentro estaba la chica con sus hermanos. El fiscal Gonzalo Fernández Bussy acusó a Machuca por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego" en calidad de "determinador".

En la causa ya hay un antecedente: el policía Angel Delmastro fue condenado como partícipe secundario, a la pena de 6 años y medio de prisión. Es que Monchi pidió la dirección exacta de la casa de Conscripto Bernardi al 6300, a sus cómplices. Luego, llamó al policía Delmastro, quien estaba en la Dirección General de Control y Prevención de Adicciones Zona Sur, y le preguntó si le sonaba esa dirección. El policía le respondió que no. Machuca le ordenó: "Bueno, averiguá si alguno lo tiene habilitado, porque está cerca del mío y se lo voy a mandar a cerrar". Delmastro le respondió: "Sí, está acá, lo tienen acá, pero no importa, dale boludo, no digas nada y dale".

Lourdes Nerina Cantero fue alcanzada por una de las balas, cuando se levantó del sillón para ir al baño. Según determinó la investigación, el autor material sería el apodado Gabi, quien no fue hallado hasta el momento. Sin embargo, de las escuchas se desprende el accionar de Machuca. "Monchi, yo le dije al Hernán, viste que tenés la competencia ahí, adonde está el Hernán, del lado del barrio de la Carne, y que está muy bien instalado", le dijo Gabi en una comunicación. Monchi le pidió que averigüe de quién es el lugar, y Gabi le respondió: "Dale, si vos me das apoyo lo sacamos, lo podemos echar y nos queda la casita para nosotros".

Para dar cuenta del hecho, además de las escuchas telefónicas mencionadas, las pruebas intentarán ser solventadas por una veintena de testigos que desfilarán en esa causa.

Además, según está previsto, la segunda quincena de febrero será momento de juzgar el crimen del bolichero Diego Demarre, dueño del local donde mataron al "Pájaro", que fue asesinado al día siguiente. "Guille" es el principal acusado en esa causa, con otras tres personas sindicadas por haber seguido a la víctima hasta darle muerte en Seguí y Maipú, el 27 de mayo de 2013.

En tanto, Machuca está acusado, también como instigador, del triple crimen de Nahuel César, su madre Norma César, y el mecánico Marcelo Alomar, ocurrido el 28 de mayo de 2013, en la esquina de avenida Francia y Acevedo de Rosario. La acusación sostiene que fueron dos motos con cuatro hombres los que acribillaron la camioneta Nissan que conducía Alomar. Le achacan a Machuca ordenar esos asesinatos en venganza por la muerte de su hermano de crianza, ya que por esos días el nombre de Milton César (hermano e hijo de los asesinados) había tenido que ver con la muerte de Pájaro. Tiempo después, se advirtió que en realidad se hablaba de Milton Damario.