Previo al encuentro en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, en la que el kirchnerismo, el randazzismo y el masismo se reunirán con la idea de avanzar en la proclamada “unidad” del peronismo, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se sentaron en una misma mesa. Allí, intentaron dejar las diferencias de lado para hacer frente al Gobierno de Mauricio Macri. “Nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir y saldamos deudas del pasado”, aseguró Fernández, quien celebró que el peronismo empiece a protagonizar “un gran debate que incluya a todos".

“El encuentro fue más humano que político”, relató Fernández en diálogo con FM La Patriada. “Con Cristina tenemos un pasado común, donde compartimos mucho en la política y en la vida. Estamos en un tiempo en el que el mayor problema que tenemos es el presente y no el pasado”, completó el ex jefe de Gabinete de CFK y Néstor Kirchner. El dirigente, que en las últimas elecciones legislativas apoyó al ex ministro de Transporte Florencio Randazzo y anteriormente formó parte del espacio de Sergio Massa, afirmo que actualmente se encuentra trabajando por la unidad del peronismo de cara a 2019. “Hay que entender que con Cristina no alcanza y sin ella no se puede. Nadie puede proscribir a nadie”, agregó.

Su propuesta consiste en “regenerar en el peronismo un vínculo de convivencia”, es decir, “abrir un gran debate en el que todos puedan opinar, una suerte de canal abierto muy grande”. “Pero con el compromiso de que si no nos ponemos de acuerdo para 2019, participaremos todos en un espacio común y que las PASO resuelvan quién es el mejor candidato”, aclaró.

En este sentido, Alberto Fernández destacó que mañana se reunirán en la sede de UMET distintos actores del peronismo en búsqueda de la tan ansiada unidad: “Mañana nos vamos a reunir con representantes del kirchnerismo, el massismo y el randazzismo”, destacó, al tiempo que pidió “acercar posiciones”. “En este momento no hay un tercer espacio en Argentina y Cristina tiene que entender que sin Massa y Randazzo no se puede”, detalló.

La intención del equipo que viene trabajando en la organización para el evento de mañana es que este primer encuentro se replique luego en las provincias para generar un programa común y un clima competitivo en 2019. “Queremos convertir estos debates en una herramienta para el encuentro y el diálogo”, definieron.

El equipo de trabajo está conformado por Agustín Rossi, Daniel Filmus, Jorge Taiana y Víctor Santa María por el kirchnerismo; Fernando “Chino” Navarro y Alberto Fernández por el sector de Randazzo; y Felipe Solá y Daniel Arroyo por el massismo. A ellos se agregaron Cristina Alvarez Rodríguez y Florencia Casamiquela para los últimos encuentros.

Para mañana está planteada una jornada de unas cuatro horas con diez mesas divididas por temas como “calidad institucional”, “endeudamiento”, “empleo y distribución de la riqueza”, “educación, ciencia y tecnología”, “federalismo”, “contexto internacional”, entre las ya definidas. En cada mesa debería participar al menos un representante de cada espacio para lo cual se cursaron las invitaciones correspondientes.