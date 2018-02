A tres semanas de eliminar la paritaria nacional docente a través de un decreto de necesidad y urgencia y después de que su ministro de Educación tensionara aún más la relación con los gremios con una convocatoria limitada que excluía la discusión salarial, el presidente Mauricio Macri les pidió hoy a los docentes que se conviertan en el motor de “la revolución en la calidad de la innovación educativa”. Al participar de un acto en la planta de Fiat en Córdoba, el mandatario abogó para que los gremios “sean parte y lideren esa inclusión, esa renovación y esa superación permanente para que los chicos tengan acceso a los trabajos del futuro". Al día de hoy, sólo en una provincia, San Juan, fue convocada la paritaria.

Junto al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el presidente de Fiat Chrysler Argentina, Cristiano Ratazzi, Macri exhortó a que "cada argentino se pueda sentir protagonista de una Argentina que avanza sobre bases sólidas" y llamó a actuar "siempre con la verdad, sin patoterismo ni comportamientos mafiosos o extorsivos".

Justamente ayer, tras la impugnación de Ctera a la reunión que convocó, Finocchiaro salió a acusar a los gremios también. “No se puede seguir con la lógica intimidatoria de algunos gremios y no se puede rechazar lo que aún no se ha ofrecido”, manifestó Finocchiaro, quien le apuntó a Ctera por no concurrir al encuentro. “Privilegian la lógica política y se corren del diálogo", dijo el funcionario y señaló que ese gremio “prefirió el palco con Hugo Moyano”.

En otro pasaje de su discurso en la empresa automovilística, Macri convocó a la industria a adaptarse a la innovación tecnológica porque "los miedos llevan siempre en el camino equivocado” y se mostró contento con el lanzamiento del nuevo modelo de Fiat, al celebrar que “el país no sólo puede exportar materias primas, sino productos de alto valor agregado”.

Los números, sin embargo, lo contradicen: según estadísticas publicadas por el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, la balanza comercial bilateral continuó deteriorándose en 2018. El saldo del intercambio comercial arrojó un déficit en contra de Argentina de 478 millones de dólares en el primer mes del año, un 34 por ciento superior al rojo que se había registrado en enero de 2017, de 356 millones. Las importaciones provenientes de Brasil subieron un 16,3 por ciento, al tiempo que las ventas al país vecino lo hicieron en un 6,9 por ciento.