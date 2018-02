"Que la provincia de Buenos Aires retire de una demanda por fondos en la Corte Suprema de Justicia, esto significa de entrada no perder entre 7 u 8 mil millones de pesos para Santa Fe en materia de coparticipación. Es una razón rápida para entender por qué había que ratificar el acuerdo fiscal en la Legislatura santafesina. Los santafesinos no resignamos nada en este acuerdo, seguimos siendo una de las dos provincias que esperamos cobrar de la Nación por la detracción indebida de fondos de nuestras cajas jubilatorias. Y otro punto de este acuerdo que convalidamos es que al 31 de marzo Nación tiene que conciliar con Santa Fe a cuánto asciende esa deuda y establecer claramente cómo la va a pagar. Además vamos a recibir por el Consenso Fiscal beneficios que no estábamos recibiendo como el Fondo Sojero Solidario que se reparte en un 70 por ciento para la provincia y un 30 por ciento para los municipios."

(Declaraciones del senador provincial del Frente Progresista, Felipe Michlig)