“Nosotros no vamos a movilizar pero apoyamos el reclamo”, fue la definición que anunció ayer Carlos Acuña, el hombre de Luis Barrionuevo en el triunvirato de la CGT, después de haber acusado de “carnero” a otro de los triunviros, Héctor Daer, por no respaldar la marcha del 21 de febrero, convocada originalmente por Camioneros y a la que luego se sumaron otros gremios y organizaciones sociales. Acuña sostuvo que muchos gremios no asistirán por la “politización” del reclamo. “Por un lado, está el Gobierno haciendo toda una campaña de difamación como que es un problema personal de Moyano, y por otro lado, tenemos sectores políticos que se cuelgan a un reclamo de los trabajadores, que no corresponde que se politice”, se quejó.