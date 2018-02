Esta semana comenzarán los alegatos en el juicio contra doce represores de la Brigada de Investigaciones de la Policía chaqueña, imputados por torturas, desapariciones y violaciones cometidos durante la dictadura. Para el inicio de los alegatos está previsto que este jueves exponga la querella que ejerce Silvina Canteros, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; el próximo 22 será el turno del representante de la Unidad Fiscal Federal de Derechos Humanos de Resistencia, Diego Vigay. Los imputados son los ex policías Ramón Meza, José Rodríguez Valiente, Gabino Manader, José Marín, Enzo Breard, Albino Borda, Jorge Ibarra, Miguel Pelozo y los militares Luis Patetta y José Bettolli. A este juicio fueron sumados el ex comisario Antonio Musa Azar, ex jefe de Inteligencia de la Policía de Santiago del Estero, y el ex comisario Miguel Garbi.