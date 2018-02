Tiene todo encaminado el gobierno provincial para endeudarse en más de 800 millones de dólares. Es uno de los pedidos más fervientes que el Ejecutivo le hizo a la Legislatura en las últimas semanas y el Senado, en primer término, le dará el gusto. Son tres los mensajes de endeudamiento que el gobernador Miguel Lifschitz le derivó a los legisladores y el socialismo confía que tendrán preferencia en las próximas sesiones. "Seguramente se van a convertir en ley", prometió el senador del PS Miguel Cappiello. "Preferiríamos que las obras se hagan con recursos propios, con las partidas que hay en el presupuesto, pero si, va camino a tratarse", avisó el peronista Danilo Capitani.

El aval unánime que los senadores le dieron a la adhesión al pacto fiscal que Lifschitz firmó con el presidente Mauricio Macri destrabó la bronca que expresaban, abiertamente apenas unos días atrás, algunos legisladores opositores de la Cámara Alta. "No son proyectos para sacar de un día para otro", le decía el líder del bloque peronista Armando Traferri a Rosario/12 apenas ocho días antes, en referencia al acuerdo fiscal y a los tres proyectos de endeudamiento. Pero uno de ellos se sancionó 72 horas después y el otro va camino a obtener su media sanción, según las estimaciones de las bancadas del Frente Progresista y el Justicialismo.

La Casa Gris pidió por el tratamiento de tres endeudamientos. Uno de 500 millones de dólares, que ya se aprobó el año pasado, pero necesita repetirse, como explicó Capitani,"para cubrir las obras que ya se hicieron, otras que se están por hacer y ya están licitadas". El legislador del Departamento San Jerónimo habló del "aumentos de los materiales, precios y mano de obra", como justificación para dar el apoyo.Se sumará otro de 300 millones de dólares, que la Provincia restringirá al uso de pavimento urbano en municipios y comunas. Dichos empréstitos serán internacionales. El último, en tanto, será de mil millones de pesos y corresponderá a las obras de ampliación del aeropuerto de Rosario y la adquisición de máquinas viales, mediante un crédito del Banco Nación.

"Estamos analizándolo, vemos que hay cuestiones que tienen que ver con la forma de distribución, de cómo se vienen distribuyendo hasta ahora los recursos, queremos ver cómo ajustar ese tema", dijo Capitani. En otras palabras, la bancada peronista del Senado pugna por incluir obras en los municipios y comunas propios. Los Mensajes del Ejecutivo "no incluyen listado de obras", explicó el senador e informó: "Es un crédito que se la da a los municipios y hay que devolverlo, todavía está en discusión cómo se devuelve y si se ajusta a la deuda que la Nación tiene con la Provincia o con la coparticipación que le corresponde a cada uno".

Los proyectos estuvieron a punto de tener preferencia para la próxima sesión, pero finalmente se decidió que la única iniciativa que tenga esa categoría sea la Ley de Pymes. Por lo pronto, el bloque mayoritario del justicialismo calcula el valor de la tasa en los dos créditos internacionales porque "el conflicto que hay en las bolsas a nivel mundial seguramente va a afectar la toma de créditos de ese tipo". Capitani asegura que ellos, los senadores peronistas, son "bastante cuidadosos" porque saben "que tiene un costo para la provincia". Cappiello confía en la aprobación y no teme diferencias con sus pares del PJ. "En las cosas que son importantes para la provincia y, fundamentalmente, los ciudadanos, nos pusimos rápidamente de acuerdo", confió.

Por otro lado, el socialista fustigó al diputado provincial Federico Angelini, quien prometió el arribo de obras nacionales a Santa Fe,pero desde la Casa Rosada "no hay voluntad política de hacer cosas en la provincia por ahora". "No confío ciegamente en Nación, tuvieron demasiado tiempo como para poder cancelar la deuda de Coparticipación o sentarse hablar, cosa que no han hecho en más de dos años de gestión, todavía tengo mis dudas que esto vaya a ocurrir, han hecho tantas promesas que no han cumplido. Por ejemplo, con la Ruta nacional 34, habían prometido hacerla autopista. Todos los departamentos han tenido accidentes con muertos, pero pedimos reunión con Vialidad Nacional y nunca nos atendieron", apuntó el ex edil rosarino.

Cappiello no se olvida del presidente del PRO provincial, quién deslizó que el pago de la deuda que el Estado nacional tiene con la provincia, y por el cual la Corte Suprema falló a favor de Santa Fe, estaba ligada al ok de la Legislatura a la adhesión al pacto fiscal, cosa que ya ocurrió. "Angelini dijo muchas cosas, tendría que fijarse primero si van a cumplir con lo pactado con la provincia, que está también dentro del mapa de la Argentina. Hay cosas que no se han cumplido ni se han hecho, más que discriminada no hay voluntad política de hacer cosas en la provincia por ahora. Quedan menos de cincuenta días para que llegue el 31 de marzo (fecha tope para que la Casa Rosada informe monto y forma de pago de la deuda), tendremos que esperar con la esperanza de que algún día Santa Fe pueda recibir lo que le corresponde", cerró Cappiello.