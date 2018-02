La tarde de ayer en el Buenos Aires Lawn Tennis, en el marco del Argentina Open, el ATP 250 de Buenos Aires –cuyo cuadro principal inició ayer–, fue una tarde retro, llena de nostalgia y algo de humor, con jugadores que a lo largo de los años han dejado su huella en el Court Central Guillermo Villas. Los animadores eran los tandilenses Juan Mónaco y Mariano Zabaleta, enfrentando a otras dos grandes del tenis nacional: Gastón Gaudio y Juan Ignacio Chela. Torneo de Leyendas, así se promocionó este cruce de equipos que se definirá hoy con un single de reglas vertiginosas.

Zabaleta, ex 21 del ranking y ganador de 3 títulos ATP, y Mónaco, ex top ten, ganador de 9 títulos, campeón en Buenos Aires en 2007, integraron el equipo Celeste; Chela, quien llegó a ser 15, ganó seis títulos ATP y fue finalista aquí en 2011, y Gaudio, número 5 del mundo en 2005, ganador de ocho títulos ATP, entre ellos Roland Garros 2004 y el ATP de Buenos Aires 2005, conformaron el equipo Blanco. El mini torneo que arrancó con el dobles a un solo set se definirá esta tarde con un single particular – diseñado por Zabaleta–, que disputarán los cuatro jugadores, alternándose en la disputa de los puntos. El público acompañó la iniciativa, aplaudió, se rió e interactuó con los ex tenistas, quienes disfrutaron del reconocimiento. Se vieron buenos puntos, algo del talento que no se pierde, y fue victoria para Gaudio y Chela por 6-3. “Esto es espectacular –comenzó Gaudio–. Tenía mucho miedo antes de entrar, pero Juan me dijo que no había manera de que perdamos”, soltó el Gato interrogado en el centro de la cancha y el público estalló entre risas y aplausos. “Es hermoso volver a jugar en esta cancha”, comentó Chela. Los tandilenses no se quedaron atrás. “No sé qué va a pasa mañana, vamos a ver, hay revancha”, dijo Pico, acompañado por Zabaleta.

La pista central había comenzado a tomar temperatura con el dobles que el porteño Diego Schwartzman y el austríaco Dominic Thiem le ganaron por 3-6, 6-2 y 10-3 a la pareja checa compuesta por Roman Jebavy y Jiry Vesely. Fue el primer contacto del público con el mejor jugador argentino del torneo y, por supuesto, con el austríaco número seis del mundo, primer favorito y campeón en el Argentina Open 2016.

La jornada arrancó con el triunfo del azuleño Federico Delbonis (70) por un ajustado 7-6 (4) y 6-4 sobre el veterano alemán Florian Mayer (71). Delbonis necesitó corregir sus propios errores y recuperarse de un mal comienzo en el tie break (perdía 4-1). Entonces soltó su zurda y comenzó a atacar hasta llevarse la manga. En el segundo set cedió su saque de entrada y debió remontar para asegurarse el pase a octavos, donde espera al vencedor entre el portugués Gastao Elías (entró como lucky loser por la deserción del británico Kyle Edmund) y el español Roberto Carballes Baena (ver aparte).

El que no pudo avanzar fue el santafesino Facundo Bagnis (190), quien en la cancha dos dio batalla en el primer set frente al serbio Dusan Lajovic (88) pero se desbarrancó en el segundo y cayó 7-6 (4) y 6-1. También se quedaron en primera ronda el cordobés Pedro Cachín (276), tras perder frente al brasileño Thomaz Bellucci (137) por 6-2 y 6-1; y el Gladiador de Chascomús Carlos Berlocq (119), quien no pudo ante el español Guillermo García López (69), que le ganó 6-3 y 6-3. Mientras que, en el último turno, en un partidazo, el bahiense Guido Pella (59) derrotó al bonaerense Nicolás Kicker (87) por 2-6, 6-4 y 6-4.