La virreina de la Fiesta Nacional de la Vendimia de 2008 y periodista Julieta Navarro cuestionó la figura de la reina que se elige en la festividad mendocina y fue criticada por reinas de otros años, como Sofía Haudet, coronada en 2012, y Rocío Valdivia, ganadora en 2015.

“Ya no tengo ‘sentimientos encontrados’ con la elección de ‘la reina’. Son certezas y valores que exceden una tradición. El romanticismo acá se hace a un lado y les da lugar a la dignidad y a la evolución, amigos. No me cuenten un cuento que viví. Y me sorprende que NADIE que haya estado en ese lugar diga absolutamente nada. Un poco de amor entre nosotras. Merecemos más”, publicó Navarro en su cuenta de Facebook. La actual periodista de A24 opinó que la fiesta “es la mejor del mundo”, pero “le sobra una parte, desentona. Que nos les duela crecer”.

Como respuesta, Valdivia publicó en la misma red social que “la Fiesta de la Vendimia y su Reina son inseparables”. Haudet, en tanto, escribió en Twitter que “crecer es tomarse el tema con la seriedad y profundidad que se merece, no querer ser noticia cinco minutos”. La réplica de Navarro a las críticas también fue por medio de un tuit: “yo les pido que no me vengan a contar el cuento, ni vengan a pedirme menos feminismo. Y a las mujeres que me atacan, acá las espero cuando despierten”.