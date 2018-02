Efectivos de la Policía Federal ingresaron esta mañana a Radio Caput, en lo que pareció un intento de allanamiento, para exigir una copia de la entrevista realizada el 17 de enero pasado al ex juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni. Tres efectivos de civil amenazaron con romper la puerta y llevar detenido al operador si no se les permitía el ingreso. El acta firmada por el juez Ariel Lijo solicitaba la copia de la entrevista realizada el 17 de enero pasado, por la que Zaffaroni fue acusado de “apología al crimen”. “Llama mucho la atención que esto ocurra justo el día en que estaba invitado el ex vicepresidente Amado Boudou. No puedo dejar de pensar que es un apriete”, afirmó el director de la radio, Juan Martín Ramos Padilla.

Tres efectivos de civil se presentaron a primera hora de la mañana en la puerta del edificio donde funciona Radio Caput, en Talcahuano 240. Según contó el único operador que estaba presente a esa hora, los policías estaban acompañados por dos testigos y amenazaron con romper la puerta y el vidrio de entrada y llevar detenido al trabajador si no les permitía el ingreso.

“La primera actitud fue muy intimidatoria. Después cambiaron el tono y nos mostraron el acta que no era una orden de allanamiento, era sólo para pedir el material”, contó a Página/12 Gonzalo Navarro, coordinador de la radio, que remarcó que la entrevista solicitada “está colgada en la web y cualquiera puede tener acceso”.

El pedido de Lijo se enmarca en la causa en la que se acusa al ex integrante de la Corte por “apología del crimen” por afirmar “yo quisiera que se fueran lo antes posible, así causan menos daño”, sobre el gobierno de Mauricio Macri. Las palabras de Zaffaroni molestaron al Gobierno, que inició una campaña en contra del reconocido jurista, y el denunciador serial del PRO Santiago Dupuy de Lome presentó la denuncia penal.

Para el director de Radio Caput, Juan Martín Ramós Padilla, el operativo de esta mañana tuvo intención de “amedrentar” a los trabajadores de ese medio. “Llama mucho la atención que vengan justo hoy a hacer un allanamiento cuando estaba anunciada la presencia del ex presidente Amado Boudou”, sostuvo el periodista, quien volvió a recordar que la entrevista está publicada en la web de la radio y es de fácil acceso.

“Está bastante clara la intención, vinieron con testigos y amenazando con romper una puerta todo para buscar una entrevista que es pública. No puedo dejar de pensar que esto es un apriete”, aclaró Ramos Padilla, quien entregó a los policías un pen drive con la nota.