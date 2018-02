¿Será el primer escritor en lengua rumana en ganar el Premio Nobel de Literatura, como vaticinan algunos críticos? Mircea Cartarescu (Bucarest, 1956) –de él se trata– obtuvo el premio Thomas Mann de Literatura 2018, dotado con 25.000 euros, concedido anualmente de forma conjunta por la Ciudad Hanseática de Lübeck y la Academia Bávara de Bellas Artes de Munich, según ha informado Impedimenta, la prestigiosa editorial española del autor, que ha publicado Nostalgia (cuentos), Las Bellas Extranjeras (cuentos), el volumen autobiográfico El ojo castaño de nuestro amor y la novela Solenoide, entre otros títulos. El jurado destacó que “durante las últimas cuatro décadas Cartarescu se ha convertido en la voz más importante de la literatura rumana, primero a través de sus volúmenes de poesía, luego a través de novelas, cuentos y ensayos”.

En el fallo del jurado –integrado por Friedhelm Marx, Michael Krüger, Birte Lipinski, Martin Mosebach, Hans Pleschinski, Gabriele Schopenhauer y Thomas Sprecher– se plantea que con Cegador, trilogía “desenfrenada y polifónica” Cartarescu “se ha inscripto en la literatura mundial”. Cegador será recuperada próximamente por Impedimenta en una traducción directa del rumano. El primer volumen, A la izquierda, se publicará en 2018, y luego seguirán Cuerpo y A la derecha. “Nunca he pensado en hacer otra cosa que no fuera escribir. A la edad a la que todos mis compañeros querían ser astronautas yo ya quería ser escritor y mis juegos fueron los libros desde un principio. Soy el primer intelectual de mi familia, mis parientes fueron obreros, pero mi padre rendía culto a los libros y tenía una biblioteca en casa; algo que despertaba la burla de algunos de sus conocidos, pero que a mí me vino muy bien”, recordó el escritor rumano en una entrevista.