El entrenador de San Lorenzo, Claudio “Pampa” Biaggio, finalmente firmó su contrato con el club hasta fin de año. “Siendo técnico de San Lorenzo, siempre ganás. Estoy contento del lugar en el que estoy, me costó muchísimo llegar acá. San Lorenzo es el lugar en el que quiero estar”, dijo Biaggio en conferencia de prensa, luego de que se pusiera en duda que el DT de 50 años dirigiera al Ciclón ante Newell’s por la jornada 16ª de la Superliga por no tener regularizada su situación contractual. Para el encuentro de mañana, Facundo Quignón y Gabriel Rojas, ambos expulsados ante Boca, serán reemplazados por Nahuel Barrios y Marcos Angeleri, respectivamente.

“La negociación se alargó un poco más de lo normal, pero quiero aclarar un poco el tema del contrato, porque ya está todo firmado. Nunca hablo de esto, sólo quería aclararlo para que no hubiera ninguna confusión. Ahora, a pensar en lo importante, que es el partido con Newell’s. Me debo a San Lorenzo y quiero aprovechar el lugar que me dieron”, relató Biaggio, que al respecto abundó: “El compromiso del plantel por el trabajo, que el equipo vaya encontrando una identidad, una manera de jugar y estar peleando el campeonato, todo eso es más importante que si firmás un contrato”.

El Pampa llegó como interino para dar una mano tras la renuncia del uruguayo Diego Aguirre en septiembre de 2017. Luego de nueve partidos (7 triunfos, un empate y una derrota) ubicó al Ciclón en un lugar expectante de la Superliga, que aún lidera Boca. Precisamente en ese momento, la dirigencia descartó la contratación de otro técnico y se quedó con Biaggio.

San Lorenzo, que igualó 1-1 con el líder Boca en la fecha 14ª, marcha tercero en la Superliga con 28 puntos (tiene con Independiente un partido postergado), nueve menos que el xeneize y está a dos del escolta Talleres. Mañana a las 17, el Ciclón recibirá a Newell’s en el Nuevo Gasómetro. “Hay que aprovechar cualquier traspié que tenga Boca. Sabemos que va a ser un campeonato duro. Nosotros tenemos que estar convencidos de lo que queremos”, sostuvo Biaggio.

Con respecto al ingreso de Barrios en el mediocampo por Quignón, el técnico aseguró que le aporta “explosión adelante”. Además, el Pampa confirmó a Fabricio Coloccini entre los titulares. “Se lo ganó en el campo de juego”, subrayó el DT. Marcos Angeleri, en tanto, ocuparía el lugar del lateral Gabriel Rojas, el otro expulsado frente a Boca.