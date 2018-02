Esta tarde, Racing buscará su tercer triunfo consecutivo en la Superliga –ante Lanús– con la ilusión de acercarse a Boca y el deseo más realista de meterse en la pelea por acceder a los puestos que clasificarán a la Copa Libertadores 2018. “Es muy difícil que un equipo pueda descontarle quince puntos a Boca, aunque en el fútbol puede pasar de todo”, se sinceró Eduardo “Chacho” Coudet.

El entrenador de la Academia confirmó en conferencia de prensa que Ricardo Centurión será el reemplazante del lesionado Diego González, convaleciente de un esguince de rodilla derecha que lo mantendrá alejado de los campos de juego alrededor de un mes. “Viendo las imágenes de la lesión del Pulpo siento que la sacamos barata. Para nosotros es un jugador importante dentro y fuera del campo”, comentó sobre el volante que ayer realizó labores en kinesiología junto a Leandro Grimi.

Coudet también despejó las dudas acerca de la presencia de Lautaro Martínez, el jugador del momento en el fútbol argentino, quien se entrenó diferenciado durante la práctica del miércoles por un cuadro de gastroenterocolitis. “Lautaro está bien, tuvo un problema estomacal. Lo preservamos, pero va a jugar”, aseguró el técnico.

Más allá de ser noticia porque integrará el once inicial de Racing, Centurión hizo declaraciones refiriéndose a su vida fuera de las canchas. “Yo tuve la opción de agarrar la droga y el choreo, pero opté por el camino del deporte. Mi vieja estaba internada en un hotel, por eso me esforcé para salir adelante. Ya no soy el chico de Villa Luján, soy Centurión, y en el barrio me ven como un signo peso. No quiero vivir más allí”, indicó. Con relación a los diversos escándalos de los que fue protagonista, el jugador señaló: “Capaz que mañana salgo de acá y tengo un accidente y dicen que estaba borracho o saliendo de un boliche; lo que me pase a mí lo van agrandar siempre, por eso trato de evitar todo, soy un apuntado”.