Alberto Rodríguez Saa afirmó que el peronismo puede ganar en 2019 pero que “no es momento” de hablar de candidaturas. El gobernador de San Luis destacó que el gobierno de Mauricio Macri “abrió una grieta” de forma deliberada dentro del PJ, recordó que María Eugenia Vidal blanqueó antes de las últimas elecciones que quería “un peronismo dividido en tres” y para no entrar en ese juego hizo un pedido directo a cada militante: “Si tenés un candidato y te sentís peronista, mantenelo in pectore”.

“Es importante la unidad del peronismo y todas las reuniones se hacen en torno a eso. El primer peligro es que empecemos hablar de candidaturas y nos peleemos”, evaluó en FutuRock. “Este Gobierno abrió una grieta” contra el anterior, “hay persecución al kirchnerismo, al peronismo, a dirigentes sociales, a docentes” y “esa herida duele”, explicó, para resaltar que cuando “la dirigencia no la entienda le duele más a las bases y a la militancia, es terrible”. Para Rodríguez Saa, la dispersión del PJ “fue una acción deliberada” del gobierno. “Lo lograron y nosotros lo permitimos. Tenemos una grieta que se vio en su máxima expresión en la provincia de Buenos Aires pero estuvo en todo el país”, afirmó.

“Ahora el Gobierno dice que Macri tiene la vaca atada y sectores del peronismo dicen que no hay 2019, que hay 2023. Es el peronismo renunciando al poder, es lo mismo que renunciar a los sueños, olvidarse de la justicia social. Esto no es así. Por eso planeo como eje que hay 2019. Hay que gritarlo con todas las fuerzas”, enfatizó, y pidió no mencionar a ningún posible candidato. “Si lo decís ahora el que está al lado tuyo va a decir otro y se van a pelear. No es el momento. Eso es lo que quiere el Gobierno y los dirigentes mediocres para colgarse de un candidato”.