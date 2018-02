El tenis argentino intenta iniciar una nueva etapa desde abril próximo, cuando se realicen las elecciones en la Asociación Argentina. El candidato por la oposición es Agustín Calleri, el cordobés que estará acompañado por varios de los que integraron la reconocida “Legión”, en la década pasada. Del otro lado, el hombre del oficialismo será José Luis Clerc, y ambos lanzaron sus candidaturas el jueves último. Uno de los que integrará la lista de Calleri será José Acasuso, y el misionero dialogó con PáginaI12 y explicó la idea de su propuesta.

–¿Qué fue lo que te impulsó para involucrarte en este proyecto?

–En primer lugar, las ganas que tiene este grupo en hacer algo diferente con el tenis. Y cuando digo tenis no hablo de la parte profesional, que es lo que más ve la gente, sino en el aspecto organizativo, y con la idea de realizar un gran trabajo a futuro. La intención es apuntar a las bases de la actividad, a poder hacer que los jóvenes puedan llegar a consolidarse, y así no se pierdan los talentos en el camino. A la gente que me convocó la conozco bien y sé qué clase de personas son, eso también hizo que me decidiera a sumarme a esta nueva propuesta.

–¿El hecho de que algunos de ustedes ya hayan participado en la función pública incidió o no tuvo que ver?

–Creo que eso nos da una herramienta más, y nos sirve para tener en claro ciertos aspectos de la función. En ese sentido, me parece interesante la posibilidad de hacer algo no sólo por una actividad, sino también para la gente. En mi caso particular, yo también trabajé en la empresa Havas Sports, y me sirve haber adquirido el conocimiento a nivel estructural, con lo que veo que hay muchas cosas que se pueden aplicar en la Asociación.

–¿Cuál sería para vos el puntapié inicial en el caso de que ganen las elecciones en abril?

–Hay que apuntar a los procesos formativos, y a toda la organización interna del tenis. Los torneos nacionales, los interclubes, tanto masculinos como femeninos. A partir de ahí se podrá construir hacia arriba. Porque si pensamos que lo único es hacer que aparezcan más (Juan Martín) Del Potro en dos meses, arrancamos mal. Por suerte, tanto Agustín (Calleri) como el resto de la gente que está aquí piensa de la misma manera. Yo me vine de Misiones a los 16 años a Buenos Aires para poder desarrollar mi carrera, y consideramos que hay que darle lo ncesario a los chicos de ahora para que en su propia provincia puedan hacer lo mismo, sin la necesidad de separarse de su circulo íntimo.

–¿Vos ahora encontrás muchas diferencias en el tenis actual con el de tu época de jugador?d

–Creo que está mucho más profesionalizado, en todos los aspectos. Y en la misma proporción crece la exigencia para los jóvenes. Entonces, hay prepararlos también de la cabeza para que puedan soportar todo eso, y ello significa un trabajo de apoyo permanente desde la Asociación para que se sientan protegidos y respaldados en todo sentido.

–¿Y extrañás algo de tu vida adentro de la cancha?

–La verdad, casi nada. Si bien era muy lindo competir y sentir el apoyo del público en cualquier lugar del mundo, el tema de los viajes permanentes no lo extraño para nada. Estoy muy cómodo instalado en un lugar, y por ahora tampoco busco volver al circuito como entrenador. El futuro no lo sé, pero poder ayudar y aportar algo de lo que me dio el tenis desde este lugar también me hace muy feliz. Ojalá lo logremos.