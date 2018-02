“Es un trabajo boutique”, grafica el productor y curador Leandro Rosembaun para hacer alusión a la selección de artistas que confluirán en el ciclo Entramados, una paleta que abraza músicas con anclaje urbano que transitan por la canción folklórica, la música de cámara y el tango. “La idea del ciclo es cruzar y entramar los públicos y las estéticas. En cada uno hay una mirada específica, pero arraigada en lo porteño y en lo argentino. O, en algún caso, en lo italiano, como Paula Frondizi, pero atravesada por su vida acá”, explica Rosembaun y se entusiasma con la idea de brindarle espacio a artistas de alto vuelo que no llegan a oídos de públicos masivos. El ciclo comenzará hoy a las 20.30 en el C.C. 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) con la presentación de Cucuza Castiello, y seguirá los miércoles de febrero y marzo, siempre a las 20.30 y con entrada gratuita.

Castiello acaba de publicar Cucuza Tango Bardo (2017), un disco en el que hace convivir tangos clásicos como “Garúa” de Enrique Cadicamo y Aníbal Troilo con tangueros contemporáneos como Acho Estol (“Juguete rabioso”) o incluso Fito Páez (“Carabelas nada”). Pero dice que el concierto no se centrará en su disco nuevo, sino que integrará todas las facetas de su repertorio. Cucuza no es un cantor ortodoxo: “Si bien soy un tanguero de toda la vida, me siento muy identificado con la idea de la mezcla. Tengo muchas inquietudes musicales y suelo entramar géneros, temas de rock arreglados para tango, por ejemplo”, dice y se refiere a su espectáculo La Menesunda, en el que interpreta en “bares rockeros” a Spinetta, Babasónicos, Charly García o Me Darás Mil Hijos. “Y, por otro lado, canto tangos tradicionalísimos en el bar El Faro, en Villa Urquiza”, completa.

El ciclo seguirá el miércoles 28 con Carlos Morán y Gustavo Hernández Trío, seguirá el 7 de marzo con Gustavo Hernández y Las Cruces del Plata; el 14 con Vero Muñoz y Paula Frondizi; el 21 con Dúo Morán Grobocopatel y Trío Cruz del Sur, y culminará el 23 de marzo con Sexteto Fantasma, un grupo de tango con espíritu carnavalero que acaba de lanzar disco nuevo, Fuego bohemio.