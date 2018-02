Los disparos y los golpes contra los manifestantes se desataron cuando uno de los curas católicos de Telsen intentó entrar al edificio donde se realiza la reunión y las fuerzas de seguridad se lo impidieron. “Golpearon mucho a dos compañeras y, mientras eso sucedía, tiraban balas de goma”, relató Iván Marín, uno de los asambleístas que recibió disparos en el muslo izquierdo y otro en el brazo.

“Fueron balazos de goma innecesarios, el cura estaba acreditado”, aseguró Pablo Lara, integrante del Movimiento Antinuclear y Antiminero, que participó de la movilización a la que asistieron varios centenares de personas.

La marcha inundó las calles y el operativo policial para frenarla, también. Se calcula que hubo más de 300 efectivos de la Policía Federal, de la Infantería y del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) que formaron sendos cordones de seguridad en el lugar donde se encontraron el ministro de Energía Juan José Aranguren, integrantes de la Cámara Minera de Chubut, intendentes de la meseta provincial y legisladores provinciales.

En las calles, las pancartas dejaban claro que “El agua vale más que el oro” y un rotundo “No al saqueo, no a la violencia, no a la contaminación, no a la mina”. Según las imágenes, la asistencia al encuentro pro minero no fue la que el Gobierno esperaba. “Hay más policías que funcionarios en la cumbre. Es un fracaso político”, sintetizó Lara.

“La cumbre pretende habilitar minería en una provincia donde está prohibida”, cuestionó el asambleísta, en referencia a la ley provincial 5001 sancionada hace 15 años, que prohibió la instalación de la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Esta norma fue aprobada luego de que el 81 por ciento de la población de Esquel rechazara esa industria a través de una consulta popular.

Según trascendió, en el debate en Telsen estuvo presente el proyecto "Navidad”, un megaemprendimiento extractivista de plata y plomo que contaría con el aval de algunos jefes comunales de la región y al que el gobierno de Mauricio Macri intenta darle un fuerte impulso a pesar del rechazo de la población. El factor en disputa no solo es el cuidado del medioambiente sino también evitar que la explotación minera demande los miles de litros diarios de agua, que es de suma necesidad para la población de esa zona semiárida.