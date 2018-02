Ocho hinchas de Independiente permanecieron detenidos durante ocho horas en Brasil por una pelea en la tribuna visitante, antes del choque por la Recopa Sudamericana frente a Gremio. Según fuentes judiciales brasileñas, en el grupo se encontraba un supuesto barrabrava conocido como César “Loquillo” Rodríguez, que sería adversario en la interna de la barra del encarcelado Pablo “Bebote” Alvarez. Los detenidos fueron liberados porque el juez interviniente determinó que como no hubo denuncia no se procesara a nadie por las lesiones leves, pero sí por tumulto a seis de los involucrados, que no podrán volver a Brasil hasta el 31 de diciembre próximo.