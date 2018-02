La actriz y cantante Anita Coacci denunció en su perfil de Facebook que en 1999, durante la grabación de la segunda temporada del programa Gasoleros, Juan Darthés la acosó sexualmente. “Hoy leí que una vez más otra persona defiende públicamente a Juan Darthés. Yo no sólo no lo defiendo, sino que le creo rotundamente a Calu R. (por Rivero) y a todas las mujeres que deben existir y se callaron”, advirtió. “Lo que me pasó se lo conté a muy pocas amigas, a la psicóloga y a mi madre (a mamá solo por arriba). A mi viejo ni se lo conté porque no estaba bien visto hablar de ciertas cosas. Porque era incómodo. Porque era mejor no traer problemas. Porque era mejor no comprometer a nadie”, añadió. Coacci escribió que un día, mientras estaban en el camarín, él “y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice ‘Mirá como me ponés’”. Horas después, la actriz advirtió que Facebook bajó el posteo.