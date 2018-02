El Servicio Penitenciario apeló ayer la decisión del juez Juan Carlos Leiva de alojar a Enrique Adrián "Cable" Solís en la Unidad 3. El imputado estuvo alojado en el penal de Piñero, donde están los hermanos Funes, cuyos familiares fueron víctimas de homicidios por los que fue acusado Cable. "Entendemos que es el Poder Ejecutivo el que tiene que decidir el lugar de alojamiento de los internos", dijo Lucía Masneri, directora de Relaciones Institucionales del Servicio Penitenciario, al pedir que se revise la decisión judicial.

Luego de que la abogada de Cable manifestara temor de que "maten" a su cliente dentro del penal de Piñero, el acusado fue trasladado anteanoche. Sin embargo, el Servicio Penitenciario apuntó a que un juez no puede decidir sobre esa cuestión. "Santa Fe tiene 5 mil personas detenidas, de las cuales el 90 por ciento está (bajo tutela del) Servicio Penitenciario, cuya única función es la custodia de estos internos. Sabemos dónde alojarlos porque estamos capacitados para eso y es la función que cumplimos todos los días", dijo.

Para Masneri, el lugar donde tiene que estar ahora el apodado Cable es Piñero. "Sabemos que seguro no es la Unidad 3 y que eso no lo tiene que decidir un juez, salvo casos muy específicos", dijo.

La defensa del imputado pidió desde el primer momento que el acusado por los homicidios de Jonatan y Ulises Funes, y por dispararle al padre de estos esté en la Unidad 3, donde está seguro, ya que manifestó "mucho temor".

Al enterarse de la apelación, la abogada Romina Bedetti señaló: "Realmente no entiendo ese ensañamiento por parte del Servicio Penitenciario, cuando hay tantas cosas por las que preocuparse. Hablamos de una persona que todavía es inocente, porque no está condenado. No se está cuidando la vida de Solís", dijo la letrada.