Hardwell es el seudónimo de Robbert Van de Corput, el holandés que con 30 años recién cumplidos es una de las más grandes superestrellas de la música electrónica global: figurita habitual de Ultra Music Festival, Tomorrowland y demás gigantes festivaleros, triunfador en Ibiza y niño favorito de la DJ MAG, la principal publicación periodística sobre EDM, que lo eligió mejor DJ del mundo dos años consecutivos y con solo 24 años. Pero ahora Hardwell, que será uno de los grandes animadores de Lollapalooza Argentina 2018, pone la energía en otro tipo de metas, como las de su fundación humanitaria United We Are, llamada como su único álbum de estudio, publicado en 2015.

Desde ella se recaudan y distribuyen fondos y recursos para garantizar el acceso a la educación a chicos de poblaciones vulnerables de todo el mundo. “Que el público me haya elegido dos veces consecutivas como mejor DJ es un honor enorme y una meta que tenía desde la adolescencia. Eso ya está cumplido. Ahora estoy intentando usar mi perfil para hacer del mundo un lugar un poquito mejor. Estoy tratando de hacer una diferencia social”, cuenta.

Oriundo de la pequeña ciudad de Breda, lleva más de la mitad de su corta vida pasando música: empezó mezclando temas a los 12 años. Antes, en la más tierna infancia, tocaba la batería y el piano. Pero en el lenguaje de las bandejas encontró el modo de expresión que lo llenaba: algo del collage, de hacer bailar y del diálogo constante con material de otras personas a la hora de llegar a una creación (o un set) propio, porque Van de Corput no puede separar al creador del amante de la música.

“Siempre, siempre estoy trabajando en algo nuevo en mi laptop. Me resulta muy difícil separar al productor del DJ. Utilizo el djing como método de expresión para aquello que creo en el estudio, es una relación complementaria. Comencé como DJ pero la producción llegó naturalmente, porque desde chico tengo una pulsión creativa que parte de mi oído. Pero igualmente amo pasar música de otros artistas en mi set, mezclar, como parte de la escena y también simplemente como DJ que ama la música y muestra respeto a otros artistas”, dice quien, en esa línea, también es un aclamadísimo remixer: Rihanna, The Wanted y Moby tienen remezclas oficiales suyas, y son furor en discotecas.

Pero Hardwell tiene una faceta oculta. Aunque tal vez sus sonidos trance y EDM de estadios no lo delaten, por ahora, su gran amor es el hip hop: sus colaboraciones soñadas son nada menos que con Pharrel Williams y Dr. Dre. Se enamoró del rap siendo un púber, antes de conocer la música dance, y siempre está volviendo. No parece absurdo esperar un viraje estilístico de un momento a otro. “De chico me fasciné con el hip hop, y de hecho mezclando hip hop empecé como DJ. La música con la que crecí es DMX, Dre, The Notorious B.I.G., 2Pac. Todavía escucho muchísimo y de hecho hace poco hice algunos sets muy exclusivos de rap, ¡solo por diversión! Ésa es la música que me gusta escuchar si voy a una fiesta privada… ¡no solo escucharla sino ponerla en las bandejas!”

La del Lollapalooza será su segunda visita al país, y lo tiene muy entusiasmado: “Estoy ansioso por volver a Argentina porque la vez anterior fue muy divertida. La pasión con la que responden a la música es una experiencia increíble para un DJ. Así que la fiesta que les tengo preparada para esta vez va a ser muy especial. Les va a encantar”.

* Viernes 16 a las 23.45 en Main Stage 2 de Lollapalooza Argentina 2018, Hipódromo de San Isidro.