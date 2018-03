A dos semanas de su realización, se confirmaron los horarios y la distribución de escenarios para la edición 2018 del Lollapalooza argentino, nuevamente en el Hipódromo de San Isidro. El viernes 16, el Main Stage 1 tendrá a Jakob Ogawa (13), Club Z (14.20), Dante Spinetta (15.45), Anderson.Paak (17.30), Chance the Rapper (19.30) y Red Hot Chili Peppers (22); el Main Stage 2 a 1915 (12.30), Indios (13.40), Miranda! (15), Las Pelotas (16.30), Royal Blood (18.30), Imagine Dragons (20.30) y Hardwell (23.45); el Alternative Stage a El Jardín de Ordoñez (12.40), Militantes del Clímax (13.40) y Mi Amigo Invencible (14.45), y el Perry’s Stage a Valdes (13.25), DJ Who (14.15), Mitú (15.15), Batalla de Gallos (16.20) y Satélite 23 (17.20). El sábado 17, el Main 1 recibirá a Bambi (12.45), Marilina Bertoldi (14.05), The Neighbourhood (15.30), Metronomy (17.30), Liam Gallagher (19.30) y The Killers (22.15); el Main 2 a Los Mejores se Acabaron (12.15), Barco (13.25), Kaleo (14.45), Damas Gratis (16.30), Khalid (18.30), Lana del Rey (20.45) y DJ Snake (23.30); el Alternative a Nene Almíbar (12.40), Jesse Baez (13.40), Luca Bocci (14.45) y Tash Sultana (15.45), y el Perry’s a Halpe (13.10), Metro Live (14), Oriana (15.05) y Batalla de Gallos (16.05). Y el domingo 17, el Main 1 cobijará a Programa (12.50), Aloe (14), Emmanuel Horvilleur (15.20), Milky Chance (17), The National (19) y Pearl Jam (21.30); el Main 2 a Walter Domínguez (12.15), Ela Minus (13.25), Zoé (14.35), Mon Laferte (16.10), David Byrne (18), LCD Soundsystem (20) y Kygo (23.45); el Alternative a Isla de Caras (12.45), El Zar (13.50), Octafonic (14.50), Los Espíritus (16), Volbeat (17.10), Tyler, the Creator (19) y Bajofondo (21.45); y el Perry’s a Pyura (13.25), Leo García con Benito Cerati (14.20), Nathy Peluso (15.25), Batalla de Gallos (16.15), Thomas Jack (17.30), Cheat Codes (18.45), Alan Walker (20), Dillon Francis (21.15) y Galantis (22.30).