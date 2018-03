Santiago Cantón (Secretario de Derechos Humanos bonaerense)

“La denuncia me parece gravísima. Hay dos aspectos que son graves, el primero que ya es grave hace bastante es esta ley. Y el segundo es no solamente el impacto que tiene dentro de Polonia sino que intentan que esto avance a nivel mundial y eso es gravísimo para la libertad de expresión en el mundo entero. Es un claro ataque a la libertad de expresión y creo que todas las personas o los países en el mundo entero que vivimos en democracia debemos repudiarlo. Me parece grave e inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tendría que tomar nota de esto. Uno puede argumentar que no va a tener un impacto práctico en Argentina pero no importa. Uno siempre tiene que matar estas cosas de raíz porque nunca se sabe cual puede ser la consecuencia en el mediano o largo plazo a nivel mundial en un mundo que está completamente interconectado. La ley es una cosa aberrante, por donde se la pueda ver. Es una ley que no va a prosperar ni por casualidad”.

Daniel Rafecas (Juez federal)

“Este tipo de intento de criminalización no sólo afecta la libertad de expresión sino también el debate y la investigación histórica. En sociedades democráticas deben tolerarse distintas visiones sobre cuestiones históricas. En el caso en concreto, el autor no se sale de las aserciones consolidadas acerca de lo sucedido en Jedwabne, descrito por historiadores del Holocausto en el mismo sentido”.

Andrés Gil Domínguez (Abogado constitucionalista)

“Esa ley viola todos los tratados sobre derechos humanos, especialmente la declaración universal de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos en lo que hace a la tutela de la libertad de expresión. Es una ley violatoria de la libertad de expresión como derecho humano e insostenible. Mas allá del rechazo y la critica a cualquier forma de negacionismo. Pero por otro lado en el derecho penal rige el principio de territorialidad, que solamente el estado te puede perseguir penalmente por los delitos cometidos dentro de ese estado, salvo que sean delitos de lesa humanidad que no es el caso. Con lo cual si vos publicaste una nota acá en la República Argentina, la justicia polaca no tiene ningún tipo de imperio como para iniciarte un proceso penal. Esa ley solamente rige dentro de lo que es el estado de Polonia. Esa ley no es aplicable a la Argentina. La ley rige solamente dentro del estado polaco, mas allá de que la ley es violatoria a la libertad de expresión como derecho humano. Solamente se puede aplicar en Polonia, para los hechos, actos y conductas que se desarrollen en Polonia, acá es inaplicable. Ninguna ley penal puede ser extraterritorial. Esta es una ley que justamente lo que hace es custodiar al negacionismo”.

Edison Lanza (Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH)

“Con los elementos que tenemos disponibles, el periodista y PáginaI12 están siendo objeto de una ley de censura que pretende clausurar el debate académico sobre crímenes contra la humanidad, lo que es inaceptable bajo el marco jurídico Interamericano. También es inaceptable que se pretenda exportar la censura y aplicar en la jurisdicción de un país de las Américas.

Por supuesto que también es incompatible con el derecho internacional la aplicación de sanciones penales para proteger la reputación de un estado, en este caso el polaco. El concepto de “difamación” de una nación o un estado es incompatible con los estándares internacionales que se refieren a la protección de la reputación de las personas individuales. Esta norma persigue además un fin ilegítimo como lo es impedir que se investigue y difundan opiniones e informaciones sobre las responsabilidades de crímenes atroces.

Las restricciones de la libertad de expresión para prevenir la intolerancia deben limitarse a la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la violencia”.

Ariel Cohen Saban (Presidente de la DAIA)

“En relación a la denuncia recibida por PáginaI12, nos preocupa mucho la posición que está asumiendo el estado polaco”.