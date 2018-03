Papelitos, garabatos, dibujos, tachaduras, comentarios... El grano en la voz de las anotaciones. Bienvenidos a Album Puig, publicado por la editorial platense Malisia, una muestra o pedacito del Archivo Manuel Puig –que contiene manuscritos, recortes de diarios, sobres de cartas, postales y fotografías–, editado por María Eugenia Rasic con la colaboración de un equipo de investigación integrado por Delfina Cabrera, Juan Pablo Cuartas y Marcos Bruzzoni, y la dirección de arte y diseño a cargo de Paula Calvente. “Nos encontramos que en su interior había también una gruta silenciosa que hasta entonces no habíamos escuchado –plantea Rasic en el prólogo–. La muerte que en el encierro habitaba nos mostró la literatura hablando de la noche, de los fantasmas, de los zombis, de los vampiros, de las brujas, de las panteras; también de las pestes, de las enfermedades, las mutilaciones y entonces su transición al cuerpo con sus huecos, disecciones, sus cajas torácicas, órganos, tejidos, capilares, hormonas, sensaciones. Y los papeles allí, contagiándose de todo ello, arrugándose, haciéndose soporte, piel, cuerpo. Creemos, en definitiva, que tal vez eso que estábamos escuchando eran los aullidos agudos que pegan los restos de la literatura cuando quedan resonando por canales estrechos de circulación”.

Este bellísimo libro-objeto, al que se puede interpretar como una instalación artística y también como una performance, incluye los recuerdos de Carlos Puig, el hermano del escritor, y su hija Mara, además de un excepcional poema de Carlos Ríos: “en papelitos, m./ ¿qué escritor eras?/ un libro es un diagrama es/ un trazo un escribirse en/ papelitos/ y cuando no eran un archivo,/ ¿qué eran exactamente?/ alguien, vos, escribe/ una pura realidad/ lo inmediato/ lo que no podría recuperarse, la/ sustancia que se mecha en eso otro, mechado/ a su vez/ en un mechar/ más grande”... La doctora en Letras Graciela Goldchluk, especialista en la obra del autor de Boquitas pintadas, cuenta a PáginaI12 que desde la Universidad Nacional de La Plata –que contiene el Archivo Digital Manuel Puig– hace muchos años que están reflexionando sobre el problema de los archivos de escritores. “Hace más de quince años que estoy trabajando con el archivo digitalizado de Puig y ahora también con el de Mario Bellatin. Nos reunimos con gente que viene del ámbito del arte, de la bibliotecología y de otras disciplinas para pensar que el archivo no es solamente un depósito de papeles, sino que es una herramienta para la democracia. El que se pone a revolver archivos se encuentra con todo lo contrario a lo que esperaba: el monumento que pensaba no era tal monumento y hace agua por varios lados; que el autor era muchas más cosas de las que pensaba que era, que se había peleado con gente a la que uno no sospecharía ni siquiera que conocía”.

Goldchluk anticipa que con el equipo de investigadores platenses con el que construyeron Album Puig están preparando el libro El archivo como política de lectura. “Muchos cuentan la primera experiencia de la decepción, de ir a un archivo imaginándose que se van a encontrar El matadero, una obra extraordinaria mejor que lo publicado. Siempre el primer movimiento es de decepción, porque el escritor publica lo que cree que es mejor y lo que los editores también piensan que es mejor. Hay que sacarse esa idea de encontrar la causa de la obra y hay que enfrentarse a papeles inútiles pensando en abrir las obras”, sugiere la especialista. “Este álbum desarmó la imagen pop de Puig, sin negarla, y fue por otros lados. Encontramos un Puig que no es el que la gente se espera encontrar. Aquel que lo haya leído superficialmente espera encontrar unas señoras de colores brillantes, las divas. Claro que le gustaban las divas, no es que eso no existe. Pero acá tenemos a alguien que tenía otro recorrido, otras preocupaciones en la escritura. Los zombies, los muertos vivos, recorren toda la obra de Puig”. Album Puig propone un paseo, con el singular encanto de la materialidad que propicia el papel, por Triste golondrina macho (una obra de teatro), manuscritos de las novelas Pubis angelical y Maldición eterna a quien lea estas páginas, manuscritos con tachaduras y correcciones de La traición de Rita Hayworth y Cae la noche tropical, la portada que dice N.N con el manuscrito de El beso de la mujer araña, el guión cinematográfico de “El impostor”, basado en el cuento homónimo de Silvina Ocampo, y hasta una radiografía del tórax del escritor.

Album Puig está organizado por zonas de lecturas: “la percepción de lo intangible”, “la escritura noctámbula”, “la escritura cuerpo”, “el cuerpo de la escritura”, la “infancia”, “los años felices”, “aves que suenan” y “ritmo”. “Reaparecer es algo que sucede cuando el ejercicio de leer no se abandona, cuando seguimos atentos a lo que nos afecta mientras tocamos la literatura, cuando, saludablemente, la escritura y la historia no se clausuran –advierte Rasic–. La escritura en un archivo de autor nunca para, siempre está ocurriendo. Esa es la bestialidad que perturba cuando los papeles aún esperan”. Como señala Ríos, al final de su poema: “Cuando leemos tu letra/ el archivo/ se ilumina/ y arde”.