El Consejo de la Magistratura multó al juez federal Daniel Rafecas con un descuento del 50 por ciento de su sueldo en el marco de la causa que se le abrió por haber desestimado la denuncia del fallecido Alberto Nisman por el Memorándum con Irán. El plenario del cuerpo encargado de evaluar a los jueces le atribuyó al magistrado una supuesta "falta de decoro" por haber llamado por teléfono a un dirigente de la comunidad judía que lo había criticado por televisión. Ese ex dirigente es el actual diputado macrista Waldo Wolff. Rafecas apelará la sanción.

La decisión fue tomada esta mañana por el plenario del Consejo, en un dictamen que obtuvo siete votos afirmativos de Tonelli, Mahiques; el presidente del cuerpo, Miguel Piedecasas; la representante de los abogados, Adriana Donato; el de los académicos, Daniel Candis; el senador Angel Rosas y el diputado Mario Negri.

El dictamen que propuso la sanción económica, elaborado por el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli y el representante del Poder Ejecutivo Juan Bautista Mahiques, tuvo la aprobación de la Comisión de Disciplina y Acusación el pasado 22 de febrero.

Rafecas consideró en 2015 que la denuncia de Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman y otros dirigentes sociales carecía de fundamentos que pudieran probar un delito y, por lo tanto, resolvió que esa presentación no ameritaba el inicio de un proceso judicial.

El 21 de febrero pasado, la Comisión de Acusación del Consejo descartó someter al juez federal a juicio político, pero pidió que se le aplique una sanción económica equivalente a la mitad de su sueldo por haber llamado a Wolff.

Los jueces Leónidas Moldes y Gabriela Vázquez y el senador del peronismo Mario Pais habían votado por desestimar la sanción contra Rafecas, al considerar que era un caso de contenido de sentencia sobre la que el Consejo no tiene facultad de intervenir.