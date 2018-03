Sigue cosechando rechazos el ataque contra Página|12 por su nota sobre la masacre de Jedwabne, que originó que una organización de extrema derecha afín al gobierno polaco denunciara a este diario. Los medios más importantes del mundo condenaran esa denuncia presentada por la Liga Polaca contra la Difamación (RDI) y diversas organizaciones que buscan mantener viva la memoria del Holocausto también expresaron su solidaridad. Desde que se conoció la noticia del ataque a Página|12, se siguen sumando los apoyos a este diario.

En un comunicado firmado por Ariel Gelblung, representante del Centro Simon Wiesenthal para América Latina, se expresa que desde esa entidad, "que se puso al frente de la oposición desde su misma concepción a la adopción de la aberrante ley polaca, no podemos menos que solidarizarnos" con Página|12 y con el autor de la nota atacada.

"El contenido de la misma refiere a uno de los hechos más documentados de esos años sombríos y reiteramos nuestra postura que la historia no cambia por más manos que se levanten votando en un recinto. Sostenemos que además de ilógica, es impracticable. El hecho denunciado es previo a la aprobación de la norma y contraría el principio de derecho internacional “nulla poena sine lege” (no hay pena si no hay una ley anterior al hecho que la prevea). Por otro lado, la publicación fue efectuada fuera de suelo polaco donde rige la ley. Ninguna ley puede ser exigible extraterritorialmente al lugar donde tiene vigencia", se afirma en el comunicado.

En tanto, el Llamamiento Argentino Judío también repudió la presentación contra Página|12, al considerar que se trata de una “irracional embestida del negacionismo polaco”. En tanto, la Fundación Internacional de Derechos Humanos advirtió que la demanda es “violatoria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

El Llamamiento Argentino Judío expresó en un comunicado su “solidaridad” con este diario por el proceso judicial iniciado por la organización nacionalista, que usó una flamante ley de censura contra Página|12 por haber publicado el 18 de diciembre el relato de la matanza de Jedwabne, donde 1600 judíos fueron asesinados en 1941 en Polonia durante el Holocausto.

“Expresamos nuestra solidaridad con Página|12 frente a la irracional embestida del negacionismo polaco que suponíamos desterrado, por lo menos, del concierto de las naciones que sufrieron la barbarie del Holocausto”, ampliaron en el documento que llevaba la firma del secretario de la institución, Marcelo Horestein y su presidente, Jorge Elbaum. Allí inscribieron la denuncia presentada contra este diario en un contexto más amplio, en el que “algunos pretenden rescribir la historia y negar el exterminio y la muerte”, frente a lo cual no pueden permanecer en silencio “como herederos de un pueblo y una cultura salvajemente atacada por la maquinaria nazi”.

Por último, sentaron su posición sobre la historia de los judíos en Polonia: “Resultan claras, contundentes y concluyentes las evidencias de la ‘activa’ participación polaca en la Shoá. El asesinato de miles y miles de judíos y el robo de sus bienes a manos de polacos resulta inocultable y su negación resulta un delito no sólo jurídico sino esencialmente moral y ético”, concluyeron.

En el mismo sentido se expresó la Fundación Internacional de Derechos Humanos, que calificó como “ilegal” la demanda presentada contra este diario y “violatoria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. “Solidaridad con Página|12”, agregaron.

La denuncia y la controversial ley ya había sido cuestionada por el Inadi, la presidenta de Generaciones de la Shoa (Diana Wang), Curas de Opción por los Pobres, la Federación de Entidades Culturales Judías, rectores de universidades y funcionarios nacionales, entre otros.