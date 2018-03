De cara al clásico del domingo ante Huracán, ayer Claudio Biaggio pudo contar a pleno con Nicolás Blandi, quien ayer entrenó a la par de sus compañeros. El goleador, de 28 años, superó molestias musculares que pusieron en suspenso su participación en el empate sin goles ante Unión de la fecha pasada y trabajó por primera vez en la semana con el resto del plantel. Ahora, el entrenador aguarda por las recuperaciones de los volantes Fernando Belluschi y Rubén Botta.

Belluschi sufrió un golpe fuerte en la rodilla izquierda y Botta será evaluado hasta el último momento por un esguince en la rodilla derecha. El que está en condiciones de integrar el once de San Lorenzo, si el técnico lo dispone es Leandro Romagnoli. El símbolo del Ciclón habló acerca del clásico. “Puede ser mi último clásico”, afirmó el volante en una entrevista con La oral deportiva. “Tengo contrato hasta junio y después tengo que ver que hago. No me quiero apurar. Es un buen momento para retirarme en el club, sería un lindo momento”, aseguró el Pipi.

Romagnoli también opinó sobre el momento del equipo. “No está mostrando un buen fútbol. Se nota que al equipo le cuesta. Porque cuando no jugás bien tal vez ganas, pero queremos encontrar el buen funcionamiento que tuvimos en algunos partidos”, analizó. “Ni Huracán ni nosotros estamos del todo bien. Va a ser un partido trabado, sabemos que va a ser un partido visagra, ninguno va a querer perder, nos jugamos el barrio nos jugamos la historia”, concluyó el Pipi.