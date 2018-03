Goltz, Magallán y Pérez estarían entre los once

Cerca del Boca ideal

Fotobaires

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, pondría a los titulares para recibir a Tigre el próximo sábado por la Superliga, en el partido previo a la final de la Supercopa ante River el miércoles próximo.

A pesar de que no realizó ninguna práctica de fútbol en la semana, más corta que lo habitual ya que Boca jugó el lunes ante Argentinos Juniors (0-2), allegados al técnico aseguran que la idea es darle rodaje a los habituales titulares y no guardar nada, más allá de la importancia que tiene el Superclásico. El Xeneize formaría entonces con Rossi; Jara, Goltz, Magallán, Fabra; Nández, Barrios, Pablo Pérez; Pavón, Tévez, Cardona.

De este modo, el Mellizo pondría por segunda vez en el año el conjunto que considera ideal, más allá de las ausencias por lesiones de Fernando Gago y Darío Benedetto, que de estar bien son titulares para el entrenador.

El otro encuentro fue ante San Lorenzo, donde igualo 1 a 1 en el Nuevo Gasómetro, el 4 de febrero pasado, cuando Pablo Pérez salió lesionado a los 15 minutos y fue reemplazado por Walter Bou.

Hoy, en el ejercicio de pelota parada, recién se podrá confirmar el equipo. El técnico quiere terminar de ver las condiciones físicas de Goltz, Pavón y Cardona. El defensor central no jugó ante Alianza Lima por la Copa Libertadores ni contra Argentinos Juniors por el torneo local por sufrir una sinovitis en la rodilla izquierda. En la semana practicó junto con el resto del grupo y se encuentra bien, pero Guillermo finalmente decidirá si lo pone o lo reserva para el miércoles ante River.

Sin embargo, ante la floja actuación de Vergini ante Argentinos, quizás el técnico opte por darle minutos a Goltz. Con respecto a Pavón y Cardona –junto al arquero Rossi, los únicos que jugaron en Lima y en La Paternal– tuvieron el martes libre. Más allá de que están bien y se entrenaron en forma normal, se verá si se los protege yendo al banco o si serán titulares.

Una noticia importante para Guillermo es que está confirmada la vuelta desde el arranque de Pablo Pérez, el volante que jugó la última media hora en la derrota de su equipo ante Argentinos por 2 a 0 y que viene de estar parado 20 días por una distensión en el músculo sóleo izquierdo.

El sueño de Loustau, el VAR

Patricio Loustau, el juez designado para dirigir la final de la Supercopa que jugarán Boca y River relativizó su injerencia en el cotejo. “Hay que entender que esto es un deporte, el más lindo del mundo, y tiene que llegar hasta ahí. Es una contienda deportiva disputada con lealtad. De chico dije que mi sueño era dirigir Boca-River. Voy a cumplir un sueño por sexta vez. Desde que tengo uso de razón que critican a los árbitros. Entra dentro de la generalidad”, dijo en una conferencia realizada en el predio de AFA en Ezeiza. En ese encuentro estuvo presente también Horacio Elizondo, director nacional de Arbitraje de la AFA, quien explicó por qué no se usará el VAR en la final en Mendoza. “Si hubiéramos tenido la posibilidad lo hubiéramos hecho. Acá todavía no se utiliza porque hay una línea de tiempo de cinco fases. La quinta es la homologación del VAR. Van dejándote hacer hasta que culmines las cuatro fases y nosotros estábamos en la dos y, en medio estuvo el Lanús- River (por la Copa Libertadores) que creó mucho ruido. Los tiempos no daban, era imposible”, explicó el ex árbitro de la final del Mundial Alemania 2006.

Sin Ponzio, Saracchi, Pratto y Pity Martínez

A Paraná, un River mixto

El capitán Leonardo Ponzio, el defensor uruguayo Marcelo Saracchi, el delantero Lucas Pratto y el mediocampista Gonzalo “Pity” Martínez serán preservados por el técnico de River, Marcelo Gallardo, para la final del próximo miércoles ante Boca en Mendoza, por la Supercopa Argentina.

Pese a que el Muñeco no paró un equipo en la práctica matutina de ayer en Ezeiza –un grupo realizó tareas tácticas y otro llevó a cabo ejercicios físico-técnicos, mientras Larrondo efectuó una rutina diferenciada–, ya tiene definidos los once para visitar el sábado a Patronato en Paraná, donde plantará una formación mixta. Armani; Mayada, Maidana, Pinola, Casco; Auzqui, Enzo Pérez, Zuculini, Quintero; Mora, Borré será la formación que enfrentará a los entrerrianos, que vienen realizando una aceptable campaña que les ha permitido engrosar el promedio y alejarse un poco de la dura lucha por mantener la categoría.

Además del arquero Armani, Maidana, Pérez y Mora podrían repetir titularidad frente a Boca, aunque de todos modos para ese partido el plantel trabajará le lunes y martes de la semana que viene a puertas cerradas en el predio de Cardales, un lugar que el Muñeco elige cada vez que River está frente a un partido crucial. Gallardo decidió que el grupo completo se concentre desde el lunes tras tener descanso el domingo y así mantenerse aislado y sin contacto con la prensa hasta el miércoles, cuando se produzca la gran final con Boca en Mendoza.

El técnico seguirá de cerca a Pity Martínez y Ariel Rojas, quienes arrastran lesiones, y quizás los ponga algunos minutos en Paraná para que lleguen con ritmo de competencia de cara al Superclásico.

Ante Patronato, River intentará cortar una racha de seis derrotas consecutivas y siete sin vencer como visitante por la Superliga, en la que marcha vigésimo primero, con 20 puntos, muy lejos del líder Boca (43) y fuera de la zona clasificatoria para la Copa Libertadores y Sudamericana.

River tiene previsto un nuevo entrenamiento hoy, previo al viaje en vuelo charter hacia Paraná, de donde volverá apenas finalizado el encuentro ante Patronato.