A horas de la reunión entre el Gobierno con dirigentes de la Unión Industrial Argentina para descomprimir el contrapunto desatado desde que el ministro Francisco Cabrera calificó de “llorones” a los empresarios, el diputado del Frente Renovador y dirigente fabril Ignacio De Mendiguren advirtió que los problemas del sector se van a revertir si “la respuesta del gobierno” a las demandas sigue siendo “la apertura de las importaciones”.

“La realidad es la única verdad, y la verdad es que la Argentina está carísima para producir”, cuestionó el dirigente durante una entrevista por AM 750 en la que puntualizó que “los sectores industriales que compiten con el exterior tienen costos que duplican cualquier competidor de otro país”.

Como ejemplo de esto, añadió, los productores de países vecinos tienen “la mitad de la tasa tributaria que aquí, la mitad de tasa de interés, de fletes, de combustibles”. Entonces, agregó, “¿como no gano, me dicen que soy llorón?” “En vez de entender el problema y resolverlo, la respuesta del Gobierno fue abrir las importaciones” y luego “busca inversiones que no llegan, y se pelea con los empresarios” a través de los diarios.

La reunión entre funcionarios y la Junta Directiva de la UIA tendrá lugar en Casa de Gobierno y es un intento de Cambiemos de bajarle los decibeles a las críticas desatadas tras las declaraciones de Cabrera. Hace días, durante una cumbre de industriales, los empresarios cuestionaron el crecimiento de las importaciones, la baja del consumo, la suba de tarifas, la persistencia de los cortes de luz y el intento de firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea desde el Mercosur justo cuando las principales potencias apelan a herramientas proteccionistas. Esto encendió las alertas en el Gobierno.

De Mendiguren planteó que la razón por la cual la economía no despega, la producción no crece y las importaciones no llegan es porque esos objetivos “no encajan con el modelo financiero importador, cuyo eje es la bicicleta financiera”. En este sentido, criticó al presidente Mauricio Macri por contradecir una vez más sus promesas de campaña: “Había dicho que íbamos a ser el supermercado del mundo, pero el mundo nos está llenando las góndolas a nosotros”.

En otro tramo de la entrevista, el empresario industrial también salió al cruce de las declaraciones del presidente de Fiat Chrysler Automobile (FCA), Cristiano Ratazzi, quien acusó que “hay sectores que buscan ser competitivos y lloran”.

De Mendiguren dijo: “Si me dieran la mitad de las prebendas que tiene el sector que conduce Cristiano, no estaría llorando”, y citó como ejemplo los respaldos que Cambiemos le otorga al sector automotriz y “los monstruosos créditos del Bicentenario” que recibió Ratazzi durante el gobierno anterior. “Antes de hablar de los colegas”, prosiguió, “que venga al sector textil y vea el nivel de exportaciones que se está soportando”.

La entrevista por AM 750: