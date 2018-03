Tras la reiterada defensa que hizo el jefe de Gabinete en el Congreso Nacional de los funcionarios que mantienen empresas offshore, el actual diputado y ex ministro de Economía le recordó a Marcos Peña que "si alguien abre una cuenta en un paraíso fiscal es porque esconde algo y no quiere pagar impuestos". También denunció que las llamadas offshore son "una guarida, una cueva, sucias y turbias", y que "no pueden gobernar así".

Kicillof aprovechó la ocasión también para recordar que a Valentín Díaz Gilligan le pidieron la renuncia como subsecretario general de la Presidencia cuando se le descubrió una cuenta en Andorra, y contrastó ese caso con el del ministro de Finanzas, Luis Caputo. "No paran de encontrarle cosas todos los días", advirtió, y reclamó su renuncia: "Los Panama Papers hicieron que se fueran montones de funcionarios en todo el mundo por el solo hecho de aparecer (...) lo mejor que pueden hacer es apartarlo".

El ex ministro remarcó que Caputo "emitió un bono a 100 años, que nadie entendió" y que fue comprado por la empresa del ministro emisor. "No gobiernen desde un country y aparten a todos los que tienen que apartar", reclamó Kicillof entre aplausos.