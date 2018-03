Agustina Paz es la directora de Centros de Innovación de la empresa estatal Educ.ar. La misma Agustina Paz figura como “consultancy director” de la empresa PDA Internacional, que realiza test psicológicos laborales y que fue contratada por Educ.ar por pedido de Agustina Paz. Voceros de Educ.Ar señalaron que Paz se desvinculó de esa empresa al mismo tiempo que ingresó al Estado y que hubo una compulsa de precios por la que resultó ganadora esa empresa. No obstante, la Ley de Ética Pública establece un período de tres años para que pueda intervenir en la contratación de una empresa. Los motivos por los que Educ.Ar necesita mil perfiles psicológicos para un programa que emplea menos de 150 personas no son muy claros. Tampoco los objetivos de un viaje a Estados Unidos de la misma funcionaria por un total de 244 mil pesos.

Agustina Paz es la directora del programa de Educ.Ar “Infinito por Descubrir”, creado por la gestión de Mauricio Macri para llevar centros de educación no formal a las distintas provincias. “Los centros son espacios que se encuentran fuera de las escuelas y estarán compuestos por laboratorios de programación, robótica, biotecnología, maker spaces, salas de creatividad, salas rotativas y -auditorios, entre otras dependencias”, indica, voluntariosa, la funcionaria en los documentos de Educ.ar. Hasta ahora, según fuentes del sector, existen cuatro abiertos en Jujuy, Mendoza, Bahía Blanca y Posadas en coordinación los las autoridades provinciales. Sus empleados cobran sueldos bajos, con restraso o directamente no cobran. Y carecen de una afluencia de alumnos importante. No obstante, este programa concentra una importante cantidad de contrataciones directas para insumos según se puede verificar en la web de proveedores de Educ.ar.

Entre las contrataciones directas de insumos de laboratorio y robotica, se destaca una para “reportes de evaluación de estilos conductuales”.

Esa contratación directa, a la que se presentaron tres empresas, la ganó PDA Internacional (HS Group es su nombre real), que recibió por sus servicios 261.610 pesos. La primera curiosidad: la empresa fue contratada para realizar mil perfiles psicológicos de los candidatos en un programa que emplea aproximadamente 120 personas.

La segunda: en la web de PDA, figura Agustina Paz como “consultancy director”. Incluso se la cita hablando maravillas de la empresa: “La herramienta de PDA permite que hagamos consultoría de primer nivel. Saber el perfil conductual de los candidatos y las personas es la mejor manera de adaptar y trabajar primero sobre las personas, luego sobre los equipos así también sobre sus líderes”, dice, en primera persona.

PáginaI12 consultó sobre esto a voceros de Educ.ar, que respondieron que “Agustina Paz entró en Educar en diciembre de 2016 y se desvinculó de HS Group al momento de ingresar. Era monotributista y facturaba a esa empresa sus servicios hasta esa fecha. Tenía a su cargo un trabajo similar al de un ejecutivo de cuentas para el área de consultoría y junto con ese equipo comercializaba y facilitaba los entrenamientos relacionados con desarrollo de competencias, gestión de cambio, autoconocimiento, innovación en las organizaciones, equipos de alto desempeño y desarrollo de carrera. Se dio de baja en monotributo en enero de 2017”.

¿Qué dice sobre esto la Ley de Ética Pública? Que es incompatible “prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado” así como “ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones”. De la misma forma, en el caso de que haya cesado la relación de Paz con PDA Internacional, la ley estipula que debe “abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años”.

Como ordenó hacer la secretaria de Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, la contratación de PDA Internacional no la firma Paz sino su superior, el gerente general de Educ.ar Guillermo Fretes (ex CEO de Despegar.com). No obstante, un análisis del expediente –al que tuvo acceso PáginaI12 pese a la resistencia de las autoridades en dar a conocer el uso del dinero público– indica que la solicitante de la contratación no es otra que Paz. En un memo interno destinado a Fretes, le pide “la adquisición de mil informes individuales de “Estilos conductuales” que nos permitan seleccionar a los mejores candidatos para las tareas de facilitadores, expertos, coordinadores y guías de los próximos centros que abriremos durante el 2017” e incluso le indica que el presupuesto para esa contratación era de 300 mil pesos “siendo acordes con los valores de mercado según las averiguaciones realizadas”.

Los voceros de Educ.ar –que intentaron presentar la contratación como una “licitación” cuando en su web figura claramente como “contratación directa”– tuvo una compulsa de tres empresas de seis que fueron invitadas por Educ.ar. Una de ellas quedó afuera por no cumplir con el paso formal de presentar una garantía y finalmente ganó HS Group, la empresa para la que trabajaba Agustina Paz justo antes de ingresar al Estado. Y en cuya página web seguía figurando hasta ayer como “consultora”. Para el Gobierno, no hay conflicto de intereses.