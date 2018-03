La concejala Fernanda Gigliani ( foto ) se manifestó en contra de un nuevo aumento que será aprobado mañana en el Concejo Municipal. "Entendemos que el reajuste es necesario, pero debemos considerar que se están superando ampliamente los índices de inflación. Hace falta una readecuación, pero es importante que la misma sea acorde al promedio de las paritarias de los trabajadores", argumentó. "Rosario tiene una de las tarifas mas caras del país, y esto no solamente afecta el bolsillo del consumidor, muchos peones de taxis manifiestan su preocupación frente a estos aumentos porque prevén la baja de un porcentaje importante de usuarios", agregó. "Desde 2008 los incrementos acumulados siempre superan el índice acumulado de inflación. El servicio de taxis en sus inicios era considerado un servicio preferencial, pero teniendo en cuenta el déficit, la mala calidad del transporte público de pasajeros sumado a el incremento de inseguridad en la ciudad nos encontramos con un servicio requerido en muchas oportunidad por 'necesidad' y no por 'preferencia'", recordó. "Siempre estamos discutiendo aumentos y no logramos avanzar en la calidad del servicio, en las ordenanzas incumplidas, y en el avance tecnológico, teniendo en cuenta que muchos de los que llevan adelante este sistema tienen intereses muy fuertes para que no se modifiquen cuestiones relacionadas con la calidad del servicio, con la seguridad y con el avance tecnológico", concluyó.