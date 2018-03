A descifrar si hay mensaje

El fiscal santafesino Sebastián Szeifert imputará hoy a un joven de 18 años detenido por el robo a la casa que la defensora pública provincial, Jaquelina Balangione, en San José de Rincón. "Si hay algo más, detrás de todo esto, lo tendrá que averiguar la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad", dijo ayer Balangione. Si bien en los últimos seis años esa casa fue asaltada unas 15 veces, lo sugestivo y misterioso del nuevo hecho radica en un mensaje de Whatsapp que recibió la funcionaria judicial horas después: un video en el que le enviaron los datos de los "harrys" (término de la jerga policial para hablar de sospechosos) que entraron a la vivienda donde Balangione vivió 14 años. El delito ocurrió la noche del martes. Ese mismo día, la Defensoría a su cargo había pedido investigar un hecho de violencia institucional y presentó un hábeas corpus contra nuevos requisitos para ingresar alimentos y objetos a los presos de las cárceles provinciales. El acusado fue detenido horas después del atraco, con pertenencias de la defensora. Como paradoja, será defendido por un abogado del Servicio Público.

A 15 kilómetros de Santa Fe, la casa de San José de Rincón no es solo una vivienda de fin de semana, sino el lugar donde Balangione crió a sus hijos y donde podían estar "con la puerta abierta". Sin embargo, la de esta semana no era la primera vez que le robaban; aunque, en esta oportunidad se sumó un mensaje anónimo que generó sospechas con una posible connivencia policial.

Dos hechos puntuales llevaron a esa conjetura: la defensoría presentó un hábeas corpus para que se analice la nueva disposición del Servicio Penitenciario que limitó, en peso, los alimentos que los familiares pueden llevar a los presos; y pidió invesitigar el accionar de la fiscal Karina Bartocci en el caso de los disparos por la espalda que recibió un joven acusado de robar un supermercado, por tomarle declaración a la víctima sin la presencia de un defensor.

Si bien Balangione no vinculó esos hechos al robo y a su rol como defensora pública, apuntó a que será una cuestión a investigar. Incluso, dijo que en Rincón son reiterados los hechos de robo y reclamó acciones concretas: "El desafío de la provincia es restituir la paz de Rincón", dijo. Y agregó: "Por el hecho tendrá que trabajar la Fiscalía y el gobierno, hacia adentro, porque todas las conjeturas que se sacaron son objetivas. Desde lo personal yo puedo decir que me entraron a robar unas 15 veces de la misma manera. En este caso la diferencia es el mensaje que me llegó. Además, San José del Rincón y la zona también viene atravesando una complejidad en la institución policial, porque hay seis policías de la cúpula anterior presos con una defensa que dice que a ellos se les armaron esas causas. Se los acusa de torturas y allanamientos ilegales. Y ese mensaje que me llega es raro y llamativo, porque se usa jerga policial, dan datos certeros y concretos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo no lo sé", aseguró.

En tanto, señaló que el joven detenido será defendido por un abogado del organismo que ella preside. "Yo me corro de mi rol y me paro como víctima. Apuesto a la justicia restaurativa y a que no se pueden llenar las cárceles, pero será el fiscal quien maneje esto", dijo.