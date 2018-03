Las repercusiones en torno a los dichos del ministro de Energía, Juan José Aranguren, acerca de que no piensa repatriar sus depósitos en el exterior porque todavía no recuperó la confianza en el país continuaron ayer. Como es de imaginar, siguieron acumulándose rechazos desde la oposición y no hubo representantes del oficialismo que salieran en apoyo del ministro, algo que tal vez suceda a partir de hoy luego de la defensa del presidente Mauricio Macri. Entre los que ayer opinaron del tema estuvieron el presidente del PJ Nacional y diputado José Luis Gioja, el intendente de San Martín Gabriel Katopodis, la ex diputada del GEN Margarita Stolbizer, y los diputados del bloque FPV-PJ Agustín Rossi, Daniel Filmus y Fernando Espinoza.

José Luis Gioja (presidente del PJ y diputado): “Lamentable y bochornoso. Piensen qué imagen da al exterior que el ministro de Energía diga que no confía en el Gobierno Nacional. No confía en su jefe que hace dos años es Presidente y que quiere ser reelecto. Si él no siente confianza en el plan económico, ¿qué nos queda a nosotros?”

Agustín Rossi (jefe del bloque de diputados FPV-PJ): “Es inadmisible que el Presidente siga avalando y naturalizando la corrupción, justificando a los funcionarios que tienen offshore. No es normal que el 50 por ciento de los ministros tenga cuentas o plata fuera del país. Es un hecho profundamente antiético. Macri es cómplice de esto porque les podría haber dicho a sus funcionarios que traigan su plata del exterior. El Gobierno dice que tener empresas offshore no es corrupción. No está tipificado en el Código Penal pero sí es un acto de corrupción. En las cuentas offshore se maneja dinero ilícito. Como mínimo hay evasión impositiva”.

Daniel Filmus (diputado FPV-PJ): “La mayor parte del patrimonio de los principales ministro del gobierno y del propio Macri está fuera del país, hecho que demuestra que la promesa de lluvia de inversiones era una mentira y que los propios funcionarios no confían en el presidente”.

Gabriel Katopodis (intendente de San Martín): “Genera mucha bronca ver que el ministro Aranguren se enorgullece de tener su patrimonio afuera del país mientras los argentinos sufren el tarifazo permanente y la inflación. Los trabajadores, los empresarios PyMEs y los comerciantes confían en el país. A diferencia de los ministros, ellos no pueden esperar hasta que la Argentina sea confiable para pagar la luz, el gas y el agua que aumentan mucho más que los ingresos. Este es un gobierno sin sentido común. Hay una grieta muy grande entre la vida de los funcionarios del gobierno nacional y la vida de la clase media y los trabajadores. Parece que viven en un país Excel. En San Martín nuestro gobierno municipal tiene las prioridades claras: baja los impuestos a las PyMEs, exime de tasas a jubilados y ayuda a los clubes de barrio. ¿El gobierno nacional no puede hacer lo mismo?”

Margarita Stolbizer (ex diputada): “Son increíbles. Llevan más de dos años gobernando, ganaron dos elecciones, pero todavía no recuperan confianza en Argentina. ¿Qué nos queda al resto? No confiar. En ellos, en los que toman las decisiones y en los que siguen teniendo su plata afuera. Que son casi todos los ministros de Macri. Hay que incluir en la ley Etica Pública la incompatibilidad para que los funcionarios cuiden su plata en el exterior mientras deciden qué hacer con los recursos de los argentinos. Difícil desafío las inversiones con los Dujovne, Caputo, Aranguren que siguen sin confiar en el país”.

Fernando Espinoza (diputado y ex intendente de La Matanza): “Presidente Mauricio Macri esto se llama ‘inseguridad jurídica’. Su ministro de Energía, Juan José Aranguren, metió un tarifazo del 40 por ciento en el gas para los más humildes pero él no tiene cara... se ríe de todos”.