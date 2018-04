La conductora Mirtha Legrand fue el blanco de críticas de periodistas y conductores señalados el sábado pasado en su programa por una de sus invitadas, Natacha Jaitt, como vinculados a los abusos sexuales denunciados por adolescentes de las inferiores de Independiente. Tanto Carlos Pagni como Alejandro Fantino, en las aperturas de sus programas del lunes por la noche, se refirieron a la responsabilidad de Legrand en lo sucedido. Pagni aseguró que le conductora “ofreció su programa para hacer una operación” y advirtió que iniciaría acciones legales contra Jaitt, mientras que otro de los mencionados, el titular de la ONG La Alameda, Gustavo Vera, ya denunció penalmente a Jaitt por calumnias e injurias por “las reiteradas expresiones falsas y agraviantes” sobre él. Además, en una carta abierta a Legrand publicada en Facebook, el conductor Oscar González Oro lamentó que la conductora dejara “hablar graciosamente a los demás sin ponerle un límite o exigirle pruebas al menos”. Por su parte, el productor del programa y nieto de la conductora, Nacho Viale, dio una entrevista radial para pedir disculpas y adjudicarse toda la responsabilidad por lo sucedido al aire el sábado. “Asumo el error. La Justicia tiene que actuar rápidamente. Nosotros no avalamos absolutamente nada”, dijo Viale, mientras que su madre e hija de Legrand, Marcela Tinayre, dijo que la conductora está “muy mortificada” por el escándalo.

Pagni se refirió a lo sucedido en La noche de Mirtha al comenzar su programa por la señal LN+. “Mirtha Legrand ofreció su programa para hacer una operación, donde se dijeron una cantidad de disparates que no merecen ni ser comentados. Los que sí importa es que una persona en esa mesa confesó haber sido contratada por una empresa, cuyo nombre se negó a brindar, para realizar una operación de inteligencia o de espionaje clandestina”, dijo en referencia a Jaitt. “Este episodio es rarísmo porque es la primera vez que yo tenga memoria de que alguien confiesa haber sido contratado y haber realizado tareas de inteligencia de manera clandestina, es decir, por fuera del control de la justicia y el Estado”, añadió. Pagni resumió que “lo que se confesó es una operación de inteligencia para limitar la libertad de dirigentes políticos y, eventualmente, la libertad de prensa de los que ejercemos el trabajo periodístico. ¿Esto se realizó al amparo del Estado? No lo sabemos. ¿Es parte de la mano de obra desocupada que quedó luego de que en la Ex Side, hoy la AFI, se hicieran remociones de personajes que fueron tan influyentes en esa dependencia? Tampoco lo sabemos”.

Por su parte, Fantino dijo en los primeros minutos de su programa, Animales sueltos, que no sabe “quién está detrás (de las acusaciones). Tengo algunas pistas”. “Voy a saber quién está detrás, voy a ir hasta el final, hasta las últimas consecuencias”, añadió, antes de aclarar que lo sucedido en el programa de Legrand le provocó “desilusión”. “La tenía a Mirtha como un faro de este medio. Profunda admiración. Para mí, es una mente brillante y una mujer pre clara en este medio, en el medio de la comunicación. No así al nieto, pero sí a ella. Siento simplemente una profunda desilusión, señora”.

“La señora Natacha Jaitt dolosamente descargó una andanada de calumnias e injurias contra mi persona”, afirmó Vera en la denuncia penal que hizo contra la invitada de Legrand. Jaitt había dicho que el titular de la ONG La Alameda era “pedófilo”, que “baja prostíbulos y se los queda él ilegalmente” y que mujeres que se prostituyen “tuvieron que soportar vejaciones, abusos sexuales de poder del señor Vera”.