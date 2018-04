El ministro de Finanzas, Luis Caputo, justificó su papelón en la Bicameral alegando que reaccionó “como padre” mientras era interpelado por los legisladores que integran la Comisión de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda, frente a quienes debía dar explicaciones acerca de sus sociedades offshore, los evidentes conflictos de intereses en el ejercicio de su cargo y el alto endeudamiento del país. “Reaccioné como padre y no como funcionario público. No era el lugar ni la forma, pido disculpas a todos”, manifestó el funcionario, a través de un comunicado, una vez levantada la audiencia, en respuesta a un pedido expreso de su parte, poco después de que la diputada de Unidad Porteña Gabriela Cerruti denunciara que el ministro le había enviado un papel que decía “Mis hijas tienen 11 y 13 años. No seas tan mala".

La exposición del funcionario en la Comisión Bicameral fue suspendida a pesar de que quedaba pendiente la exposición de 10 legisladores, por lo cual la oposición denunció que se trató de una estrategia para evitar responder el resto de las preguntas. “Levantala porque vamos, dale. Vamos porque igual yo ya estoy muerto”, se pudo oír que le dijo el ministro al presidente de la Comisión, el senador José Mayans, quien finalmente accedió a lo solicitado por el cuestionado funcionario.

A esa altura de la reunión, Caputo llevaba cinco horas escuchando críticas y reproches por las sociedades offshore que no declaró y por el vertiginoso proceso de endeudamiento del país. Hasta ese entonces, Caputo insistió en que "el tema de las offshore no es delito", a las que comparó con "cajas de seguridad". "Yo no puedo declarar algo que no es mío y que ya está declarado. Todo está bien presentado, esa tenencia no es mía", repitió el funcionario.